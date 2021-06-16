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【新冠肺炎】今日新增1宗斯里蘭卡抵港確診個案　本港連續9天本地零感染

社會 15:25 2021/06/16

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

本港連續第9天本地零感染。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日(16日)新增1宗確診個案，均涉及輸入個案，未有本地感染確診，屬連續9天本地零確診。衞生防護中心及醫管局今日下午不設疫情記者會。同日錄得少於5宗初步確診個案。

新增輸入個案涉及一名45歲男子，6月15日從斯里蘭卡抵港，屬一名船員，抵港後一直無落船，亦無病徵，檢出帶有變種病毒N501Y，患者現時亦已離開香港。

天水圍確診新冠肺炎變種病毒的17歲少女，至今感染源頭仍未明，衞生防護中心日前到患者曾到訪地方及居所，抽取逾60個環境樣本檢測，昨發現其中一個來自家中雪櫃冷藏格的急凍鱷魚排骨包裝表面，其樣本檢出對新冠病毒呈陽性。詳情即看：【下一頁

「樓上」食品公司在6月15日晚上在Facebook表示，下午接獲食環署通知，指上述樣本屬其公司產品，表示如客人有疑慮需要退回泰國鱷魚產品，可到分店安排退貨。詳情即看：【下一頁

同場加映，年輕老師失聲揭聲帶長繭，專家指熱敷按摩頸部助聲帶放鬆：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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