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【好人好事】暖心小兄妹花積蓄買萬個防護面罩　為前線醫護打氣：一起打敗病毒

親子 15:00 2021/06/16

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

台灣一對小兄妹花積蓄買一萬個防護面罩給醫護人員。

台灣疫情嚴峻，前線醫療物資短缺，新北市一對小兄妹花積蓄買1萬個防護面罩贈醫護人員，又親筆寫信給市長侯友宜，指希望跟他「並肩作戰，打敗病毒」，令人感動。

小兄妹捐贈防護面罩

綜合台媒報道，新北市市長侯友宜在本月14日的防疫記者會中，特別感謝就讀中一及小三的兩兄妹，花零用錢購買1萬個防護面罩贈前線醫護。妹妹親手寫給市長的信，亦在會上曝光。信中寫道，兩兄妹從新聞報導得知醫療物資短缺，決定拿出零用錢購買防護面罩，

希望我的面罩能夠幫到侯市長和第一線的醫護人員！我知道防疫如同作戰，我很高興能跟市長並肩作戰，讓市民牽起我的手，打敗病毒！

女童希望跟市長並肩作戰。（來源：新北市新聞局）

市長回應：會繼續打敗病毒

妹妹在文末畫了一幅畫，顯示病毒遭打敗的模樣，並在信末強調，希望市長收到物資後能夠打電話通知他們，因為「怕我的錢被叔叔吃掉」。市長在會上回應指小朋友很可愛，並指「面罩已經拿到了，一定會繼續打敗病毒！」。

新北市衛生局轉述媽媽的回應，指兩位小朋友將平時省下來的零用錢及利是錢，交給叔叔代購防護面罩，可是兩人不知道錢是否足夠，還請求爺爺嫲嫲贊助部分金額。現時1萬個防護面罩已轉送新北市急救責任醫院、亞東醫院及消防局，供前線醫護人員使用。

同場加映：家長免帶病毒惡菌入屋　入屋接觸小朋友前防疫五部曲

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責任編輯：王明芳

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