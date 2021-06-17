【靚太安樂窩】$7000翻新旺角60年殘破不堪唐樓房間　義氣港男收留無家可歸好友

▲ 港男親力親為設計裝修唐樓房間，並借出好友暫住。

60年唐樓房間，只要花點心機改造便可煥然一新。有港男在「家居裝修分享谷」Facebook群組分享因想收留好友，故出於好心借出房間。其後驚覺房間環境殘破不堪，決心重新設計，再親自裝修，希望朋友住得舒適。

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受訪者Raymond 接受TOPick訪問分享房間原是他一人居住，為幫助朋友解決居住問題而讓出房間給他暫住。在畫圖前Raymond更經常去藝術館啟發思維，穫得靈感後再組織，由設計、購買材料、牆面鏟灰到安裝傢俱，都是一手包辦。

殘舊房間32年後重新裝修

房間對上一次裝修已是1989年，因此地面出現高低不平，天花發黑，鋼筋外露，石灰嚴重剝落等問題。Raymond亦表示房間沒有任何裝修可言，而他只可放床褥在地上作休息之用。

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智能設計 簡潔實用為主

在研究各設計特色後，Raymond決定採用北歐簡約風格，而用色上則選取如IKEA般淺色配原木色系，暖色配搭既可有自然和諧感覺，視覺上又有連貫效果增加空間感。同時，又增設多個儲物櫃大增收納空間。另外，門口及地燈為人體感應燈，全房燈飾有黃白暖三色，可以自行調節，十分方便。

網民: 點解見唔到房門?

帖文一出後，即有眼利網民發現房門好像從未在相中出現過，更懷疑人生地表示「死火！係咪我對眼有問題？見唔到門口」。Raymond表示「係特登設計到唔見到門口，係房入面就會覺得好有私人空間」，解釋其實門口在衣櫃旁邊，只是相片角度問題。

工程詳情：

裝修時間大約2個月，總費用約$7000

家具 $3,000

油漆工程 $2,000

燈飾$1,200

水泥工程$500

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責任編輯：張懿慧