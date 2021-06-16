【調教你MIRROR】十二子團結解決私追問題　還原姜濤「怒罵」粉絲始末【有片】

▲ 姜濤指MIRROR更團結。

人氣男團MIRROR出道兩年半，團隊成績亮麗，作為獨立個體，每個成員又有否真正面對自己，找到定位？昨晚（15號）《調教你MIRRO》一集就講到粉絲追MIRROR而引起的事件。

事緣拍攝時因不少粉絲蜂擁而至梅窩，由數名一日之間躍增至約50名，更在MIRROR及梁祖堯拍攝的酒吧門外守候。MIRROR因此停留在酒吧，拍攝進度受到影響，部分戶外拍攝項目亦因而無奈取消。

▲ 私追問題造成MIRROR困擾。（影片截圖）

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最後12子在酒吧商議，決定到酒吧外勸fans離開，主持梁祖堯也有致電花姐，徵求同意，結果花姐答應該MIRROR處理事件，但不能把粉絲樣子以及過程拍片放上社交平台。

釀成「退糖」事件

可是當日眾人勸喻後，觸發fans連串風波，其中「姜糖」更指偶像怒罵她們，幾乎要退出支持偶像，而今集節目，便原汁原味還原當日整件事件的始末。

節目中，12子在酒吧商量後，眾人一致通過出去勸喻fans離開。AK（江𤒹生）和Stanley（邱士縉）表示要講得直接些，Ian（陳卓賢）則主張要向fans交代阻礙拍攝的嚴重性，最後眾人亦提議交由MIRROR隊長Lokman（楊樂文），及今次梅窩之旅隊長姜濤代表發言。

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終於在晚上由隊長Lokman帶頭，跟他11位成員在馬路上的安全島一字排開，向面前fans開腔。

Lockman指很體諒粉絲的辛苦，往往比他們更早到更遲走，也很痛心她們的付出，唯今次拍攝是希望眾人放低偶包，能夠在學習中成長，故盼望大家可給予MIRROR空間，日後有更好的成員跟粉絲見面。

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最後姜濤發言，首先向fans講「辛苦晒大家！」。他稱：「一直以嚟，好少公開同fans講嘅，如私追嘅問題，開心大家陪住我哋，但哩個trip，大家行為令我有少少唔開心，我有責任保護你哋，唔想俾我以外嘅人話你哋，與其俾工作人員話，不如我自己講出嚟。」

他又稱：「事實冇諗到大家嘅出現會阻礙我哋嘅工作，辛苦大家嘅等候，但希望可以做到雙贏，你哋返屋企休息，畀少少空間我哋，始終大家繼續留喺度會有危險，希望唔好令我難做，大家以後能成為我驕傲嘅一份子。我唔阻止大家繼續留低嘅自由，但若果私追跟得太貼嘅話，我唔會作出任何反應，希望大家快啲離開。」

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事實姜濤在當晚的言辭，算十分溫和，或者較嚴肅，但相信未有粉絲所言的「怒罵」和「侮辱」。而節目播出後，亦有粉絲稱MIRROR對fans的言語溫和有禮。

姜濤節目尾段，也坦言：「出道以嚟，私追嘅問題都係做成內部矛盾其中一個原因……一定有呢啲懷疑，亦好正常，一旦攤開嚟講MIRROR就會冇！」

姜濤亦覺得MIRROR內部問題曾經非常嚴重，甚至會令MIRROR解散，當晚團結處理問題，是MIRROR團結的里程碑。

同場加映：Edan、Tiger、Jer、Anson Lo訪問