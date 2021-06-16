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【2021父親節】孝順仔女$600下送禮提案　蛋糕+朱古力+電鬚刨答謝爸爸付出

休閒消費 17:04 2021/06/16

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

父親節快到，為大家推介$600以下的禮物提案。（圖片由品牌提供）

父親節快到，TOPick為精明消費的大家搜羅不同的父親節禮物建議，讓大家$600下輕鬆買到合適的禮物送爸爸，答謝他多年來的付出。禮物提案包括特色蛋糕、日用品、隨身物品，相信滿足不同喜好和需要的爸爸。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

A-1 BAKERY 紳士爸爸蛋糕　$248

如果爸爸喜歡吃甜品，可考慮送他一個打卡一流的父親節蛋糕。A-1 BAKERY今年推出了15cm的紳士爸爸蛋糕，內層充滿濃香幼滑的朱古力忌廉，中層夾雜著香甜士多啤梨醬和濃厚香醇的朱古力片。蛋糕以一個八字鬚朱古力牌點綴蛋糕，散發著紳士的氣派，適合所有型格爸爸。

Häagen-Dazs™父親節雪糕蛋糕　$429起

Häagen-Dazs™今年推出多款父親節雪糕蛋糕，更大玩鏡面藝術，十分夢幻。

當中「古董錢七」以別樹一格的復古老爺車造型俘虜一眾爸爸的心，蛋糕以朱古力醬鋪面搭配古董車朱古力牌，盡顯復古風範，內裡蘊藏曲奇呍呢嗱雪糕，締造香濃滋味。

而三款鏡面蛋糕「繁星之夜」、「金尊濃情」、「皇室加冕」極具時尚質感，「皇室加冕」就更適合送給至高無上的爸爸，以焦糖醬作蛋糕面再放上朱古力製成的權杖，內裏包裹著夏威雪糕及比利時朱古力雪糕，充滿奢華驚喜。

CASETiFY籃球款皮革手機殼　$469-509

如果爸爸是位籃球迷，相信對這特色手機殼愛不惜手！CASETiFY再度與NBA合作，推出了不同的iPhone手機殼（由iPhone XS至iPhone 12 Pro）、AirPods、無線充電器及手機支架。當中手機殼呈現出經典的籃球顏色及質感，再印上燙NBA Logo。讓爸爸每天都可以「觸摸籃球」，過下癮。

BEURER HR 8000電動電鬚刨　$528

剃鬚是男士每日的習慣，如果每日使用的鬚刨很容易損耗，需要定期更換，確保其安全及性能。父親節不妨送上電動剃鬚刨，趁機替爸爸更換，這款鬚刨有三刀頭可充電和濕電運作，乾濕兩用，就算沖涼時候用也無問題，節省不少時間。

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責任編輯：王芷瑩

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