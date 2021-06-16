【涉嫌逃稅】前港姐季軍寇鴻萍涉逃稅受審　前藝人指從未在其公司工作

▲ 被告寇鴻萍。（林欣樂攝）

前港姐季軍寇鴻萍涉於9年內11次逃稅，當中包括訛稱與父親全年同住、虛報僱員薪金及辦公室助理支出等，令税局少收約8.6萬税款。寇鴻萍早前否認11項蓄意意圖逃稅的傳票罪，案件今（16日）於東區裁判法院開審。曾任藝人的鍾永慧供稱，她從未在寇所開設的Isabella Leong Kau & Co.工作，但報税資料卻顯示她曾在3年間獲支付每年9.6萬薪金，而她與寇鴻萍的女兒唐貝詩是好朋友，亦曾經在相約唐時見過寇。

涉案被告寇鴻萍（59 歲）報稱居於半山堅尼地道，被票控11項蓄意意圖逃稅，她早前否認所有控罪。

案件今開審，控方傳召前藝人及模特兒鍾永慧（已改名為鍾楚彤）作供。鍾供稱於2011年至2020年在「加秀娛樂」任藝人，2015年至2017年亦與「星王朝」電影公司簽了合約，但她否認在2009年至2012年的3個報税年度間，在被告名下的Isabella Leong Kau & Co.（梁寇鴻萍公司）任職辦公室助理，報税記錄中每年收取9.6萬元薪金亦非真確，事實上她於上述3年間從沒有報税。

但鍾表示，她亦算認識被告，因為被告是其友人唐貝詩（Lydia Tong）的母親。鍾指與唐貝詩於英國在學時認識，並形容自己與唐是好朋友，鍾在香港與唐約見面時，有時亦會見到被告。鍾表示知道被告做美容及保險相關行業，唐亦有協助被告打理公司業務，但她自己從沒有替被告處理過文件等工作。

辯方向鍾展示2012年2月的一些電郵紀錄，當中Isabella亦即被告，曾向一名叫Simon Fung的人發電郵，提及鍾的身份證號碼、地址等個人資料。鍾確認資料正確，但被問到當時是否有人向她索取地址，鍾則表示「好多人都知我地址」，因為她以往經常邀請朋友到其住址玩樂。另一封電郵則由Henry Wong向被告發出，內容是向被告索取鍾的其他個人資料，鍾表示不記得是否有向第3者透露有關資料，但稱有可能。

另一名證人孫穎斌則供稱，他向税局翻查自己以往的報税記錄時發現，2011至2012年年度的報税記錄中指他曾在Consumer Search及Isabella Leong Kau & Co.（梁寇鴻萍公司）工作，他確認當年曾在前者工作，但後者則沒有，亦未曾收取9.6萬薪金，並不認識被告；孫遂向税局查詢系統是否出錯或其身分被盜用。案件下午續。

傳票控罪指，被告於2008年至2017年間，5次在提交課稅年度報稅表上簽署，確認父親寇賡發與她全年同住並無付出十足費用，以及3次在年度報稅表及梁寇鴻萍公司損益帳上簽署，確認辦公室助理支出總額為28.8萬元，另外3次在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上簽署，聲稱孫穎斌及鍾永慧在該些報稅年度內為僱員，及分別獲得9.6萬元薪金。

▲ 證人鍾永慧。（林欣樂攝）

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記者：林欣樂