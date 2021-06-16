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陳健朗首部執導《手捲煙》展才華　林家棟挑戰一鏡過7分鐘高難度動作戲【有片】

娛樂 14:53 2021/06/16

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《手捲煙》

由影帝林家棟主演、《嘆息橋》演員陳健朗首部執導作品《手捲煙》明天（6月17日）正式公映，但影片在之前已上映多場優先場，在今日並發放最新製作特輯。
 
《手捲煙》故事講華籍英軍關超（林家棟飾）退役後做偏門維生，但近年經濟不景，經常入不敷支。一天，南亞裔古惑仔文尼（Bipin Karma 飾)為躲避仇人，誤闖關超家，二人由此結緣。

退役華籍英軍關超與南亞裔古惑仔文尼陰差陽錯下結緣。

林家棟零片酬演出

最後本來利益行頭的關超，更出手勇救被仇家所擄的文尼。影片充滿港片久違剛陽江湖味，戲內林家棟有對白：「唔講一，唔講三，講『義』！ 唔講風，唔講雨，講咩呀？講『雷』」

在現實中，林家棟為撐新導演，零片酬接演此片，真正的講「義」及講「雷」。

而在《手捲煙》最令人印象深刻的可能是電影尾段一場打鬥戲，集合幾位主角包括林家棟、太保、袁富華、白只與Bipin Karma等同場大亂鬥，以一鏡直落到底的拍攝手法，成就約7分鐘的一場重頭戲，藉此交待林家棟飾演的關超在最後關頭的亡命反擊。

在製作特輯內，林家棟坦言這場動作戲是很大挑戰：「要面對6、7個動作演員，跟他們對打、對接。導演知道我會吃力，話正想要我吃力的狀態。我話無問題，因為我一定好吃力！到現場我就沉住氣，因為心中要記住怎麼做。」

他指影片武術指導解釋要走幾個演戲位：「在現場也不停提示我，有甚麼動作要做。還要配合放火！我一擲火機要準確地令對手即場著火燒起來。當晚拍了3、4次，終於完成這個鏡頭，全場人都幾興奮。」

有份同場參與拍攝這場長鏡頭重頭戲的白只，也表示非常感動：「當我在現場親眼看著家棟最尾這一場戲，令我很感動，因為很團結。」


廟街追逐戲

另一動作場面則有從廟街跑出馬路的追逐戲，劇情是白只飾演的辣雞，受命找出偷走價值不菲的毒品的人。

當辣雞發現飾演文尼的Bipin行為鬼祟有可疑後，於是對Bipin窮追不捨，展開追逐。

廟街追逐戲

此段戲由廟街起跑、經吳松街、白加士街、寧波街，再走入人車熙攘的彌敦道大馬路。從多變的運鏡，到緊湊的節奏，加上沉重急促的配樂，充分營造出緊張感，令人如同身處其中，跟戲中主角文尼一起逃跑，喘不過氣。

撰文 : TOPick柴犬出動

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