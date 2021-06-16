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【打擊違泊】每架領牌車輛年均被抄牌3.4次　警方去年共抄牌270萬張

社會 14:59 2021/06/16

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

警方去年共抄牌270萬次。（資料圖片）

香港泊車位向來不足，車輛違泊常見，立法會議員易志明在立法會提出質詢，要求政府交代現時汽車和泊位的比例和警方提擊違泊的工作成果。據運輸及房屋局局長陳帆的書面回覆，截至2020年12月，全港共有約80.27萬架領牌車輛，而警方在2020年發出了約270.79萬張違例泊車定額罰款通知書，較2019年的約142.47萬張，增加了約90%；亦即平均每架領牌車輛每年被抄牌約3.4次。

按政府回覆質詢，截至2020年12月全港共有約80.27萬架領牌車輛，較2019年同期的約79.44萬增加約8,300架。而警方在2020年發出違例泊車定額罰款通知書的數目則有約270.79萬張，較2019年的142.47萬張，增加了約90%。

警方發出違例泊車定額罰款通知書的數字：

而在泊車位方面，現時電單車的泊位最為短缺。截至2020年12月，本港共有約6.47萬架電單車，惟泊車位只有約3.65萬個，即平均1.77架車爭1個車位。

2019年12月至2020年12月領有有效牌照車輛及泊車位數目：

 

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記者：陳梓蔚

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