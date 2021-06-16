【死因有可疑】方力申拆解網民3大質疑　新登場鄭融成「爆肚金句王」

▲ 《死因有可疑》方力申拆解網民三大質疑，新登場鄭融成「爆肚金句王」。

一連五集無綫燒腦綜藝節目《死因有可疑》近日播出，昨晚（6月15日）情節繼續圍繞第一個單元進行搜證及調查，由於已入戲肉，氣氛相對緊張，兇手矛頭直指游嘉欣與劉佩玥，游嘉欣身上驚現可疑爪痕，劉佩玥又一度前言不對後語。TVB官方臉書進行的競猜兇手投票活動，二人所得票數亦旗鼓相當。

由於節目拍攝手法嶄新，觀眾評語不一，有人大讚有新鮮感及具娛樂性，亦有網民提出製作「太Hea」、演員「唔清楚劇本」、「成日忍唔住笑」等三大質疑。

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▲ （節目截圖）

方力申解釋拍攝流程

對此，最為了解拍攝流程的節目主持方力申受訪時逐一解畫：「大家係特登跳出個角色嚟拍，因為想多啲綜藝感同埋想觀眾覺得真係同我哋一齊玩緊遊戲。其實個拍攝係好認真，淨係道具都超過200件，好多係人手做，我好欣賞佢哋咁認真。」

他續指：「同埋我哋每個人收到嘅劇本都只有兩頁，得劇情簡介同角色設定，好多對白都係睇吓搜證搜到乜再臨場爆肚，導演係想我哋連自己角色嘅細節都唔清楚，佢覺得咁樣刺激啲。」

首集個案於翡翠台播映完畢後，該個單元的完整版本將會放上網讓觀眾重溫。

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浮誇鄭融被封爆肚金句王

而今晚（6月16日）除會揭曉「校園幽靈殺人事件」真兇，並會播出第二個單元「大時代殺人事件」，演出除方力申、游嘉欣、郭子豪及張秀文外，還有周柏豪及鄭融參演。

鄭融雖然鮮有綜藝經驗，但卻非常搶戲，飾演情婦的她除了以超浮誇演技帶出喜感，更成為「爆肚金句王」，並經常「突破盲點」找到疑點，炒熱氣氛。

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▲ （節目截圖）

據知第二個單元人物關係與案情更為錯綜複雜，為了配合劇情，劇組還刻意搭建了一所「圓形屋」。

導演Marcus謂：「因為個劇情需要間屋係咁嘅形狀，喺外面好難搵到，所以就索性搭出嚟。」

▲ （節目截圖）

同場加映：麥美恩專訪