【香港小姐2021】盡睇次輪面試高質佳麗　林母提名Bronte+「翻版楊采妮」Carina成大熱【多圖】

▲ 港姐次輪面試。

今日（6月16日）《2021香港小姐競選》進行第二輪面試，一眾《2021香港小姐競選》參加者再次面對傳媒，多位參賽者下午現身電視城，當中不乏高質大熱佳麗，皆能成功入圍，TOPick為大家直擊2021年港姐第二輪面試情況。

在上周首輪面試，多位高質佳麗都成功進行第二輪面試，包括「翻版吳謹言」王婳婳、「翻版楊采妮」Carina、人氣KOL陳聖瑜（Yvette）、擁模特兒身段的梁允瑜、「翻版于淼」Angel、「翻版馮盈盈」Trixie余詠童都有入圍。

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另外，今屆不乏星二代參選，當中關禮傑女兒關楓馨，今天早上跟從大會安排，現身康城站乘TVB小巴入電視城，但未有受訪，也不肯除下口罩。

而藝人麥翠嫻愛女龔敏晴，也在父母陪同下，早上坐名車現身康城站，龔敏晴大方受訪，現年24歲的她，希望以此增加眼界，也訓練膽量。

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被看好有望成大熱的KOL陳聖瑜（Yvette），對於被指似方媛，她表示之前也有聽說，問是否喜歡城城，她表示對方是兒時偶像。

「翻版馮盈盈」Trixie也成功進入次輪面試，另其他大熱還有「翻版楊采妮」Carina、「翻版于淼」Angel等。

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林作事先張揚的「佛光」霍韻璇最終未能入圍，反而林母提名的Bronte（霍穎璇）就成功進入次選，成為傳媒焦點。

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同場加映：劉佩玥訪問

記者：游艾維、梁樂欣