【復陽個案】18歲港男於澳門再驗出病毒弱陽性　居薄扶林華富邨華珍樓須強制檢測

▲ 18歲男去年12月在港確診及康復，昨日於澳門再驗出病毒弱陽性（資料圖片）

衞生署衞生防護中心表示，昨晚（15日）獲澳門衞生當局通報一宗懷疑復陽個案，涉及一名18歲染疫港男。中心的流行病學調查顯示，該名患者為中心於2020年12月16日公布的本地確診個案（個案編號：7762），是一宗與本地個案有流行病學關連的個案。

病人入院經治療後已於2020年12月30日康復出院。他於今年6月13日的新冠病毒核酸檢測結果為陰性，於同日經港珠澳大橋口岸入境澳門，在當地接受醫學觀察期間於6月15日被驗出對新型冠狀病毒檢測呈弱陽性。

根據澳門衞生當局提供的資料，個案的抗體檢測呈陽性反應。中心正繼續與澳門衞生當局跟進，包括為樣本進行基因排序比對和就個案進行流行病學調查。中心會採取審慎措施，個案的密切接觸者會被送往檢疫中心，他居住的大廈（薄扶林華富邨華珍樓）將會納入強制檢測公告。

澳門當局昨日公布，涉及患者亦屬澳門居民，否認曾接種新冠病毒疫苗，6月13日檢測為陰性，由香港住所乘搭的士前往港珠澳大橋香港口岸，再轉乘18:00班次的金巴前往港珠澳大橋澳門口岸。

患者入境後按衞生局檢疫措施被安排到皇庭海景酒店單獨接受醫學觀察，昨日鼻咽拭子檢測樣本呈弱陽性，已轉往高頂公共衞生臨床中心作進一步觀察。

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責任編輯：鄧凱文