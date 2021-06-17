【宅男大翻身】日本第一牛郎改造24歲東大A0高材生　打造竹野內豐系型男誓要出Pool

▲ 日本第一牛郎Roland接下任務，目標是將一名24歲宅男改造成型男。

學歷與戀愛資歷沒有必然關係，善於交際、曾年賺3億日圓的「日本第一牛郎」Roland日前接下一個特別任務，要將一名從未拍過拖、外表似足宅男的24歲東大畢業生，改造成知名男藝人竹野內豐般的型男，目標誓要成功「出Pool」，結交到人生中第一個女朋友！

YouTube頻道THE ROLAND SHOW【公式】先後公開兩段影片，講述Roland經介紹認識了現職新聞節目美術指導、在東京大學經濟學部畢業的片倉先生。

點擊睇二人初次認識場面：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

片倉擁有超高學歷，出身醫生世家，小時候因父母工作關係，曾在美國生活3年。回日本生活後，他又輕鬆地在小學3年級時，就通過2級英文檢測水平，被譽為「長野的神童」，更因此登上縣內新聞頭版。

擁有傲人學歷和聰明頭腦的片倉，應屬「人生勝利組」，但他卻面臨一個極大難題，就是他在感情路上一直發展不順。即使曾遇上心儀女孩，但卻因詭異行徑而嚇走對方，甚至被對方一次過封鎖所有社交聯絡方式。

而Roland今次的任務，就是要由外貌衣著、言行舉止等一次過改造片倉，目標是幫片倉結交到女朋友，在聖誕節來臨時能跟異性約會。

▼ 點擊圖片放大 +26 +25

相隔近一個月，Roland再相約片倉外出。這次見面主力就是要為片倉換個新形象，在接受改造前，Roland曾問片倉有沒有憧憬的藝人形象，而片倉此時回應日本知名男藝人竹野內豐。Roland於是鎖定竹野內豐的風格，帶片倉去連鎖衣服店選購衣物，又去Roland自家開設的服飾店，為片倉度身揀選西裝，再帶他到髮型屋剪髮，務求打造「竹野內豐系型男」。

▼ 點擊圖片放大 +45 +44

而在下集，改造後的片倉將會與一名女生約會。期間在旁觀察的Roland看來卻相當崩潰，究竟是發生甚麼事？且待下集分解。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣