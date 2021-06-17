【美顔濾鏡】日本美少女脫離濾鏡「原形畢露」　秒變大媽網民感崩潰：令人幻滅

▲ 日本美少女脫離濾鏡「原形畢露」，秒變大媽網民感崩潰。

眼見未為真！隨著各種修圖軟件、美顔相機App的普及，幾乎人人都可以成為「型男」、「美女」。日本知名搞笑藝人大久保佳代子近日在TikTok上分享影片，可見現年50歲的她在濾鏡下變成可愛美少女，但脫離濾鏡後即現真身，驚人對比令不少網民大感崩潰，直呼「再也不相信網絡美女了」。

大久保佳代子在TikTok上分享影片，展示美顔濾鏡的威力，影片畫面一分為二，左邊為有濾鏡，右邊則沒有。在濾鏡下，大久保的皮膚白皙、配上紅唇妝容，一邊喝著飲料，一邊在鏡頭前擺出各種可愛動作，宛如一個青春美少女。

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不過當她脫離濾鏡後，瞬間「原形畢露」，由美女變回大媽，臉上的妝容、紅唇消失不見，原本膚色顯得偏黃，五官亦不如濾鏡中般精致，對比相當驚人。

影片在網絡爆紅，很網民看過後都感嘆美顔濾鏡的強大，亦有不少人表示大受衝擊，「這影片太令人幻滅了」、「證明TikTok上的美女都不能相信」、「只要有濾鏡人人都能是美女」、「根本是詐騙」。

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責任編輯：羅嘉欣