【逐步拾回自己】吳嘉禧自認戀愛大過天　Cheronna感激SIXTERS好姊妹扶持

▲ Cheronna吳嘉禧任《StarTalk》嘉賓，接受主播許文軒訪問。

Cheronna吳嘉禧（原名吳嘉熙）日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談改名後推出新歌《逐步拾回自己》感受。

她直言由錄歌到拍攝MV哭了很多次，受訪期間提及離逝的愛貓也觸動情緒不禁落淚：「失戀嘅痛有幾痛都好，都冇生離死別咁痛，咁難受，錄音期間我隻貓貓突然走咗，我喊到完全錄唔到首歌，因為首歌叫人放開。」

Cheronna覺得愛貓的離世是上天給她的提示：「提醒我要珍惜同放開，所有嘢唔係必然，我最後悔嘅係忘記陪喺佢身邊。而拍攝MV時，突然又掛住佢，唱唱下又喊，有一Take直頭全程爆喊，好醜樣，最後導演用咗一Take係我喊完回復返情緒，但水汪汪嘅狀態。」

談到拾回自己的過程中多得身邊好友扶持，Cheronna說：「其實真係要多謝Super Girls，我好記得之前我失戀，試過要出騷唱《分手的美》，大佬！真係點唱呀？喺練歌嘅時候唱到第一二句已經爆喊。佢哋即刻同公司講我哋唔唱呢首歌，不停安慰我，嗰期我做嘢行屍走肉，係Super Girls 執我返嚟。」

另外，Cheronna也多謝「SIXTERS」的一班好姊妹：「我絕對係愛情大過天，好記得失戀第一時間打畀賴慰玲，佢同我講失戀係好痛，依家開始要自己一個人面對。」

她指：「另外去陳嘉寶屋企食飯都食唔到，佢啲小朋友得意，不過當其時我覺得佢哋好嘈，我要帶著HeadPhone收埋自己，而且又不停煩住佢哋，我知道失戀嘅人係好煩，好乞人憎！係佢吔扶起我！睇住我！」

Cheronna表示也非常開心認識Nowhere Boys的Van、陳健安和張惠雅Regen等：「係Van太太Wendy叫我一定要去佢同Van嘅婚禮，可能因為佢婚禮喺英國，要離開香港，離開個傷心，真係去個市集、搭程車都覺得好開心，漸漸覺得唔應該自尋煩惱，要學習放低，好似我首歌咁要Let Go。」