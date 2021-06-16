【港區國安法】首案被告由公私兩組律師代表惹質疑　辯方撤回私人律師

▲ 24歲男子唐英傑涉於2020年7月1日當天，駕駛插上「光復香港 時代革命」標語旗幟的電單車，而被控煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪。（資料圖片）

首宗《港區國安法》案件下周開審在即，案件今（16日）於高等法院進行審前覆核，3名國安法指定法官質疑，涉案被告由兩組分別經法援署及私人委託的律師團隊代表，當中或涉衝突，辯方則解釋指私人委託的一組律師僅負責處理有關涉案口號含意的爭議。案件今午再訊時，辯方指經私人委託的一組律師決定退出案件。

代表涉案被告的資深大律師郭兆銘今午甫開庭即指，被告私人委託的資深大律師祁志及大律師馬亞山決定退出本案，而有關決定亦已獲法援署及被告同意。法官陳嘉信聞言指今早的討論令法庭關注本案的程序是否恰當，而法庭亦不太關注兩組律師的費用由誰支付，只是擔心被告同時由私人及法援署委託的兩組律師代表，或會出現利益衝突。

控辯雙方其後就證人列表及案中證據等作商討，控方指經修訂後，只需傳召約15名證人。法官指辯方亦質疑控方部分證據的關聯性，包括警方於被告手機中搜出的對話紀錄、部分錄影片段、被告的個人物品及其出入境紀錄。控方回應指被告的出入境紀錄有助證明他知道涉案口號自2019年6月起於香港的使用情況和含意。

另外，控方亦質疑辯方的兩名專家證人中，中大新聞與傳播學院院長李立峯的專長是否能協助法庭，而辯方亦質疑控方專家證人嶺南大學歷史系教授劉智鵬並非如他本人所指般有權威性。但法庭認為現階段尚未需要處理有關專家證人的議題。

3名國安法指定法官決定要求控方於下周一（21日）提交經修訂的證人列表等，案件將如期於下周三（23日）早上開審。

24歲男子唐英傑涉於2020年7月1日當天，駕駛插上「光復香港 時代革命」標語旗幟的電單車，而被控煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪，被告早前被加控1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替控罪。

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記者︰楊詠渝