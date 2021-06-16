【海面意外】深水灣六旬泳客遭船螺旋槳擊中頭手腳　警方：正搜索不顧而去涉事船隻

▲ 深水灣六旬泳客遭船螺旋槳擊中手腳，事後船隻不顧而去

炎炎夏日不少市民選擇暢泳消暑，不過今午深水灣海面則發生螺旋槳擊中泳客罕見意外！港九拯溺員工會表示，今日下午大約1時正，深水灣救生員接獲市民求助，指在麗海堤岸路對出海面，發現一位泳客遭船螺旋槳「劏」手及腳，事後船隻不顧而去。

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幾位使用直立板的市民發現後，立即到深水灣救傷站通知救生員，救生員立即帶同抬床及救急用品跑往現場協助，在其他船隻協助運送傷者到岸邊後，救生員及市民合力把傷勢嚴重的傷者搬離水面，再交由救護員接手，傷者最後清醒由救護車送往瑪麗醫院醫院。



工會呼籲，市民應盡量避免在安全游泳區外游泳，因海上太多船隻，容易發生意外。

警方表示，該名泳客今午與2名朋友到上址游泳，其頭部、手及腳均有受傷，目前水警正搜索涉事船隻。

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責任編輯：鄧凱文