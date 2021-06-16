【一夫多妻】號稱全球最大家庭一家之主逝世　遺下38妻89兒36孫

▲ 印度一名號稱建立全球最大家庭的男子逝世，遺下多達161名妻子、子女和孫兒。

相信是全球最大家庭的一家之主Ziona Chana日前逝世，終年76歲，遺下38名妻子、89名子女，以及36名孫兒。這位盡享齊人之福的男子，生前與逾百位家人住在印度東北部米佐拉姆邦（Mizoram）的一棟四層高、有100間房的大屋內。

▲ 相信是全球最大家庭的一家之主Ziona Chana，與其家庭成員合照。（影片截圖）

據《英國廣播公司》報道，Ziona Chana是當地一個奉行一夫多妻制的宗教教派領袖，他生前有糖尿病、高血壓等的健康問題，早前身體情況突然轉差，被送到醫院後證實死亡。

雖然印度當地傳媒稱Ziona Chana的家庭為全球最大，但被指很難確定成員的真正數目。有當地傳媒估計，Ziona Chana的家庭有多達181人。

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17歲迎娶第一位妻子

據報，Ziona Chana生於1945年，在17歲時迎娶比自己年長3年的第一任妻子。他曾經在一年內迎娶10名妻子。而於2004年，他與第38任、亦是最後一名妻子結婚。

Ziona Chana生前與所有家庭成員，一同住在有多達100個房間的大屋內，大屋亦成為了當地著名的景點之一。而Ziona Chana擁有自己的睡房，妻子們則住在宿舍，每人會輪流與丈夫同床睡。他的第一任妻子Zathiangi負責分配家務給其他家庭成員。

▲ Ziona Chana與家人住在一間有100個房間的大屋。（影片截圖）

一餐飯煮多達220磅米

據英國《每日郵報》早前報道，由於Ziona Chana家庭人數眾多，一餐晚飯需要煮多達30隻雞、132磅薯仔和220磅米。

他在67歲接受訪問時，曾經表示自己是一個幸運的男人，

我覺得自己是上帝特別的孩子，祂讓我照顧這麼多人。

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責任編輯：王明芳