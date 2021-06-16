【空間盡用】禾輋邨通風「空格」改建成21伙公屋　料短期內可編配

▲ 沙田禾輋邨約廿多個「空格」，改建成公屋單位。（資料圖片）

沙田禾輋邨的舊式大廈，低層部分空間原本用作通風，俗稱「空格」;因應公屋供應緊張，房委會將「空格」改建成廿多個單位，料短期內可供編配。

房委會商業樓宇小組成員，今日（16日）往沙田禾輋邨，視察「空格」改建單位的情況。據悉房屋署稱，有關工程去年6月動工，至今年5月完成，共改建成21個單位，工程費用共約280萬元。這批單位分布於6座「雙塔型」公屋大廈，面積由332至426平方呎不等，可供3至6人家庭入住。

單位開則間隔也曝光，採用開放式設計，大廳普遍四正，也有獨立廚廁及騎樓。據悉房屋署於工程改建期間，發現工程有4大挑戰，包括單位內部樓高不夠2.5米，不符合法例要求，需申請放寬限制。另外部分單位或直接面向大廈平台，對住戶造成私隱問題；房署要於地面平台加建簷篷，遮擋平台使用者的視線。

據悉房委會已改建將全港多條屋邨，逾百多個「空格」改建成公屋單位。公屋聯會總幹事招國偉稱，支持房委會進行改建工作，善用空間，增加公屋單位供應及編配。

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責任編輯：吳卓峰