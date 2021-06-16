【失業援助】議員促設失業援助金　何啟明：將帶來深遠財政負擔

▲ 立法會今通過無約束力議案，促請政府研究設失業援助金。（資料圖片）

立法會舉手表決通過無約束力議案，促請政府延續「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，制訂可持續失業貸款政策，並研究設失業及停工現金津貼。勞工及福利局副局長何啟明指出，設立失業援助金，將為公共財政帶來深遠負擔。

議案由勞聯潘兆平提出，工聯會陸頌雄和民建聯鄭泳舜提出修訂。多位議員認為，失業貸款不能代替失業津貼，要求政府用盡所有辦法協助失業者。

何啟明回應指，政府已多次解釋有關設立失業援助金的看法和立場，強調現時沒有「即收即付」的稅務系統，沒有需要供款的社會保險制度或中央公積金系統，亦未能掌握約4成僱員的詳細稅務資料；而設立毋須供款的和不設資產審查的失業援助金制度，將為公共財政帶來深遠的負擔和影響；設立有時限特別援助的建議在執行上亦有很大困難，難以在短時間內終結，何啟明認為，隨著市民廣泛接種新冠疫苗，將有助逐步放寬社交距離措施，本港經濟有望逐步恢復，改善失業率。又指，如有需要，亦會視乎情況，透過現行制度，加強支援受疫情影響的有需要人士。

財經事務及庫務局長許正宇回應指，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」是針對疫情而推出的臨時措施，認為因種種不同原因而失業的人士，還需靠恆常機制支援，又指政府已努力創造職位，包括委托金融發展局推出金融服務業創職位計劃，為剛畢業並有就業困難的年輕人提供就業機會，防疫抗疫基金亦成立抗疫基金金融科技人才計劃，為受疫情影響行業，提供與金融科技行業相關的新職位；另外，財經事務及庫務局轄下部門，亦設3400個臨時外勤職位，協助進行今年人口普查工作，並優先考慮聘用失業人士。

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責任編輯：林曉君