【提防蚊患】5月馬鞍山誘蚊器指數達28.1%屬最高　九龍灣、將軍澳北等多區白紋伊蚊高於警戒水平

▲ 5月馬鞍山誘蚊器指數達28.1%屬最高，九龍灣、將軍澳北等多區白紋伊蚊高於警戒水平（資料圖片）

夏季炎熱多雨有利蚊子迅速滋生，食環署今日（16日）公布，5月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為10.5%，屬於二級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛，但維持在偏低水平。相關政府部門已加緊採取防蚊及滅蚊行動。



在上月64個監察地區中，5個地區（包括馬鞍山、樂富西、牛寮及木棉山、九龍灣和將軍澳北）的分區誘蚊器指數高於20%的警戒水平。有關的誘蚊器大多位於公共及私人住宅區、學校、康樂設施及公眾地方，食環署已聯同相關政府部門立即採取行動，在有關地區加強防蚊及滅蚊工作。

至於5月份白紋伊蚊密度指數為1.3，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1點3隻，顯示監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。另外，5月份各主要口岸的每月白紋伊蚊誘蚊器指數為1.9%；而5月份的港口每月白紋伊蚊密度指數為1.1，同為低水平。



食環署提醒市民，夏季炎熱多雨有利蚊子迅速滋生，市民必須採取有效措施防治蚊患。各相關政府部門亦已於4月12日啓動全城防蚊及滅蚊行動，行動期間持續清理蚊子滋生地，並進行霧化工作殺滅成蚊，以加強防治蚊患。



食環署表示，今年分3期進行全港滅蚊運動，為期9周的第二期滅蚊運動已於4月展開，至6月18日止。運動期間，食環署和相關政府部門會加強防蚊及滅蚊工作，並針對區內一些受關注的地點，進行一連串的清除積水及防治蚊患行動，重點包括民居、公園、學校、建築地盤、公共屋邨、醫院、非法耕種場地、海旁各公共和私人貨物裝卸區、邊境檢查站、避風塘及出入境碼頭等地點的周邊範圍。

食環署亦會於第二期滅蚊運動後，在全港推行主題性的防治蚊患特別行動，強化滅蚊運動的成效。

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責任編輯：鄧凱文