【抗癌勇士隊】90後朝九晚八長期OT患淋巴癌　康復後加入慈善機構活出第二人生

▲ Alex現時與病友組織「抗癌勇士隊」，鼓勵更多癌症康復者跳出人生框框。

「難得有第二人生，是否繼續做商業工作？」癌症會改變一個人的生命航道，現年28歲的任瑞明（Alex）是其中一位。他大學畢業後於公證行工作，朝九晚八，長期加班；期間經常咳嗽，更發現頸部腫起，求醫後確診患淋巴癌。捱過癌症，他由只懂賺錢的「打工仔」，變成自薦加入慈善機構的助人者，扶助其他癌症病友，只求活得更有意義；目前更成立「抗癌勇士隊」，招募病友加入，鼓勵大家活得更精彩。

剛畢業時，工作是為了賺錢，想有一番成就；患癌後，躺在病榻上，看著醫院的天花板，不期然反思：『這就是人生要追求的目標嗎？怎樣可令自己活得更有意義？』

▲ 康復後，Alex勇於嘗試不同運動，曾潛水探索海底世界。（相片由受訪者提供）

從長期加班到患癌臥床

甫踏入社會，Alex就於公證行從事客戶服務工作，工時曾長達13小時，坦言常常不知下班時間。入職不久，他突然常常咳嗽，頸部腫起，摸到淋巴結，晚上睡覺時全身冒冷汗。向家庭醫生求診後，發現胸腔淋巴腫大，檢查後確診第2至3期淋巴癌，腫瘤約有十幾厘米大，當年為2017年，他才24歲，此前家族並無患癌史。

20多歲就面臨死亡這個話題，Alex坦言為未來感憂慮——會否康復，康復後會否復發，前途如何……惟他從沒言棄，認為自己所患的病治癒率高，已算不幸中的大幸。縱然如此，治療過程並不好受。

最辛苦是化療，會改變胃口，影響整個消化系統，由口腔到食道到腸道。很想嘔，好像身體不是自己的。最親的人也不會明白，只有體會過的人才會明白。

縱有家人支持，所有療程還需自己承受。當醫生表示其體質應付得來後，Alex亦重拾信心，認為咬著牙關，就一定能渡過：「撐著捱過化療，完成後，就雨過天青了。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

自薦入病友組織扶助他人

治療那大半年，公司讓他停薪留職，休養過後，翌年重返職場，嘗試投入工作，認為總要面對。初期他感到特別容易疲憊，後來漸有改善，但較擔心的是壓力及工作量。那段日子，他再思前路，難得有第二人生，是否仍繼續做商業工作？

覺得自己也算幸運，完成化療後，仍然活著。這段很多人也覺得痛苦的經歷，令我更珍惜一切，並想用此經歷鼓勵同路人。

於是，他決定辭職，尋找較有意義、與癌症或醫療相關的工作，看到慈善機構「癌症資訊網」創辦人吳偉麟（Alan）的個人訪問，了解其經歷後，毛遂自薦。後來他成功獲聘用，於2019年入職，希望以生命影響生命。

▲ Alex說，有時候同路人之間的鼓勵比親人的說話來得奏效和安心，因對方較明白患者的感受。但患者和照顧者的壓力也不少，需互相體諒。（劉卓姿攝）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

抓緊得來不易的第二人生

身為創辦人的Alan壯年時亦曾患癌，這些年來聘請過多位年輕癌症康復者，明白彼此身體的限制，亦深知許多機會並非必然。早已抓緊第二人生的他分享道：「我們經常說『時間很寶貴，錯過了就沒有了』，他們都很能演繹。共事多時，他們都明白『諗到就要做』。」

康復初期，Alex對於癌症患者這身分，曾有些微介懷；但畢竟決定服務癌症病友，他選擇勇敢面對。現時，他仍需定期覆診，讓醫生了解康復進度。運動有助康復，治療期間或完成治療後，他在能力範圍內做到、可以做的運動，也照樣嘗試。目前他每個月會做5至6次運動，包括跑步、行山、打羽毛球、打乒乓球等；若感到辛苦、疲累，就停下來休息，適可而止，不會勉強。

▲ 癌症資訊網創辦人吳偉麟（Alan）希望藉「抗癌勇士隊」3名召集人的經歷作為參考，讓同路人明白人生可以重新演繹，並且可以活得很精彩。（劉卓姿攝）

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

鼓勵癌症康復者突破框框

最近Alex與另外兩位淋巴癌康復者兼同事唐天鳳（Katy）和江善彤（Stella）組成「抗癌勇士隊」，鼓勵更多同路人走出來，跳出人生框框，拿出勇氣，一起嘗試不同的事物。其中，Katy比Alex早入職，見證其成長：「他甚麼也願意去做去試。有些事我們不一定很熟悉、很擅長，但至少願意嘗試，不懂的話就找方法。」

喜歡踢足球的Alex笑言，希望將來可以組織足球隊。Alan隨即提醒要先招募勇士隊成員，屆時再辦勇士隊分支。

大家可能仍停留在較舊的觀念，認為『癌症是絕症，一定吐血死』。希望透過不同活動，讓大眾認識癌症，知道癌症並不那麼可怕。

癌症有年輕化趨勢，患癌治療期間固然辛苦，但Alex鼓勵患者：「咬緊牙關，就可渡過，並非沒可能的事」。Alan亦語重心長表示，深盼大眾重新認識癌症，有更多康復者認識「抗癌勇士隊」，接觸三位年輕康復者，明白人生可以重新演繹，是可以如此精彩。

▲ 三名癌症康復者均於20多歲時患上淋巴癌，康復後勇於跳出框框，嘗試潛水、划龍舟等運動，現組成「抗癌勇士隊」鼓勵同路人。圖左至右：江善彤（Stella）、任瑞明（Alex）、唐天鳳（Katy）。（劉卓姿攝）（劉卓姿攝）

抗癌勇士隊招募隊員

三名80後、90後淋巴癌康復者唐天鳳、江善彤、任瑞明組成「抗癌勇士隊」，分享自身經歷，希望令大眾關注癌症年輕化現象，提醒年輕人留意身體發出的癌症症狀，並作出相應準備。保柏香港全力支持癌症資訊網慈善基金的「抗癌勇士隊」計劃，「抗癌勇士隊」現正招募18至40歲的癌症康復者加入，分享經歷，一起嘗試更多不同種類的運動，在抗癌路上同行，積極活出「第二次人生」。詳情請聯絡【癌症資訊網】

如欲了解另一名「抗癌勇士隊」成員唐天鳳（Katy）的經歷【請按此】

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣