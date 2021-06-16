【4孩爸爸】做爸爸是人生最明智決定　4孩暖爸：好爸爸要有「傻」氣

在小朋友的成長路上，父母的角色同樣重要。今集《湊得輕鬆啲》邀請育有4名子女的爸爸Marco，分享照顧小朋友的苦與樂。Marco形容，做爸爸是人生最明智決定，直言要成為孩子心目中的好爸爸，要帶點傻氣，不能太功利主義。

成為好爸爸要帶點傻氣

Marco育有2子2女，年紀由3歲至9歲，經常在家吵吵鬧鬧。能夠成為4名小孩的爸爸，他形容是「人生最明智的決定」，以成為爸爸為榮。

我有4個小寶貝，當中所獲得的快樂及滿足，絕對超越4倍。小朋友從你身上找到一份獨特的安全感，這種感覺與你做到一些工作成就或壯舉，層次不同；所以快樂不只是倍數，也是有深度的滿足。

照顧小朋友不容易，Marco指若要24小時貼身照顧4位小朋友，自己也會「發癲」，情緒失控責罵子女。他指要成為孩子心目中的好爸爸，要帶點傻氣，不能太功利主義，「減少想他們考好成績的想法，用多些時間陪伴孩子，與他們一起玩耍」。他認為一位好爸爸能夠令子女對未來有信心，相信世界，亦會懂得欣賞自己。

培育小朋友勇於挑戰的氣魄

香港不少家長會為子女「鋪路」，務求提供最好的環境及物質供他們成長，以增加子女在同儕間的競爭力。然而，Marco認為父母這種行徑，反而不利小朋友成長。他以培育男孩子為例，指現時大部分小學男生都被認為缺少男子氣慨，正是因為父母照顧得太好，

培育志氣的大前提，就是一定要面對打擊。

Marco續指，對他來說，父母應要讓小朋友覺得「有挑戰真好！有難關真好！」，有勇於接受挑戰的氣魄，比亮麗的學業成績更重要。他在早年曾與子女到台灣進行單車環島遊，讓子女體會何謂「堅持」；平日亦愛帶小朋友接觸大自然，去爬樹、爬斜坡、在石頭間跳躍等，玩得不亦樂乎。

父母角色缺一不可

被問到作為爸爸，在子女成長中擔任哪種角色，Marco笑言自己與妻子性格互補，在照顧小朋友上缺一不可。他以檢查功課以例，會先詢問小朋友憑自己能力完成哪些部分，再給予鼓勵；但太太一開口就會問「做晒未啊！」， 日日如是。

管教子女難免「激氣」，Marco指作為爸爸，要時刻留意另一半的情緒反應。他指媽媽湊仔時容易受刺激而情緒失控，「這是一個清晰的信號，告訴丈夫：我需要你」，丈夫應及時幫助妻子，亦要避免責怪對方的管教方式。

外型硬朗的Marco，對着子女是一位溫柔爸爸，在訪問途中小朋友來電，他面帶笑容輕語鼓勵，多次讚對方「好叻」。他認為在小朋友的學習上或成長上，父母的角色同樣重要，

如果只得我，他們會好慘，因為人生會被放養；如果只得我太太也會很慘，因為經常被挑剔。放養的愛需要，仔細的愛也需要，缺一不可。

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記者：胡嘉儀