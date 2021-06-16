【打針獎賞】廠商會明天交代500萬疫苗獎賞計劃　頭獎可獲100萬元現金

▲ 廠商會日前宣布推行「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃，總值超過500萬元。圖為廠商會會長史立德（左）。（資料圖片）

廠商會響應政府呼籲，日前宣布推行「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃，總值超過500萬元。當中為已接種兩劑新冠疫苗的18歲以上港人，可以於網上登記進行抽獎，涉及300萬現金，又指大抽獎共有兩輪，頭獎可獲100萬元現金，預料最快於7月底舉行。廠商會將於明天（16日）就「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃交代詳情。

即看各大機構打針獎賞：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

相關報道：

【打針優惠】接種疫苗者可抽獎、享購物優惠 一文看清不同機構推「打針獎賞」【不斷更新】

【打針獎賞】中華廠商會擲300萬現金抽獎 頭獎可獨得100萬元簽賬額。詳情即看：【下一頁】

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒