【打針獎賞】廠商會明天交代500萬疫苗獎賞計劃 頭獎可獲100萬元現金
社會 17:30 2021/06/16
廠商會響應政府呼籲，日前宣布推行「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃，總值超過500萬元。當中為已接種兩劑新冠疫苗的18歲以上港人，可以於網上登記進行抽獎，涉及300萬現金，又指大抽獎共有兩輪，頭獎可獲100萬元現金，預料最快於7月底舉行。廠商會將於明天（16日）就「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃交代詳情。
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記者：曾卓鋒