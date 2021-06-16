環球唱片與TVB相隔11年再合作　涂毓麟+戴祖儀合唱「給愛情療傷Cover」

▲ 涂毓麟與祖儀首度合作

環球唱片與TVB相隔11年再度合作，各自派出新生代歌手Oscar涂毓麟與Joey戴祖儀攜手合唱，二人並首次一同編製串燒歌。

涂毓麟與戴祖儀一口氣唱出多首時下流行的「給愛情療傷Cover」歌曲包括：《一人之境》、《那一年零一個月》、《我不如》、《E先生連環不幸事件》、《蝸牛》、《遲了悔改》及《讓愛高飛》。

Oscar鋼琴王子的形象與性格爽直的長腿女神戴祖儀擦出火花，Oscar彈得一手好鋼琴與戴祖儀彈木結他合奏今次Medley，兩人彈唱皆精盡顯音樂才華。

當合唱苦情歌時，唱進聽眾的心坎之中，略帶青澀的聲線帶出不一樣的情感，不多修飾坦率的表達是年輕歌手的本錢。同時他們代表著環球與TVB重新合作，為樂壇注入新力量，帶起另一番風潮。

Oscar與Joey工作繁忙，今次大家特意抽空拍攝Medley cover，Oscar表示拍攝非常順利，更大讚對方叻女：「錄音過程比預期順利，雖然大家唔多時間去準備，但係一埋位開始就好夾，成個過程好舒服，效果亦比預期好！佢真係好叻女！」

另外，他認為男女對唱的難度在於尋找兩人合適的音域，不過兩人都有深厚音樂底子，所以問題不大。