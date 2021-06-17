最多星級爸爸選擇的奶粉品牌？！ 教你揀真安全、真有機嬰幼兒奶粉

父親節就到，大家打算怎樣跟爸爸慶祝呢？其實在寶寶的成長過程中，爸媽們通常都各司其職，例如寶寶的飲食安排便多由媽媽主導，但原來不少爸爸對寶寶的飲食亦甚有研究，甚至世界上甚至於有一位爸爸，早於120年前已經親手為自己的寶寶打造安全且有營養的嬰幼兒食品！而他的「支持者」更包括一眾香港的星爸，當中包括陳豪、黎諾懿、羅子溢（羅仲謙），仲有林峯？

提到德國有機奶粉HiPP喜寶，相信大家都會記得靚媽陳茵媺曾經是該品牌的代言人！該品牌同時都得到多位爸爸的支持，包括同是品牌代高人的黎諾懿，以及陳山聰、羅子溢（羅仲謙）……等，早前林峯太太亦於社交媒體透露，其女兒亦同樣支持HiPP喜寶！到底是甚麼原因吸引一眾星爸呢？答案除與產品的質素有關外，更可能是爸爸們的惺惺相惜！



4代堅持 累積逾百年經驗

HiPP喜寶原來是德國一個家族的姓氏，該家族4代以來的每位爸爸都堅持給予孩子安全有營養的有機食品，尤其是品牌創辦人Georg Hipp早年更以天然無化學的方式種植水果和蔬菜，並協助制定歐盟的有機標準，有歐洲「有機之父」之稱。現在HiPP喜寶已由第4代人Stefan Hipp 接手，4代以來一直堅持有機的初心，由其主理的有機奶粉自然有信心的保證。

堅持有機 蘊含真正HMP母乳益生菌

你知道嗎？原來世界上只有1% 的奶源是有機的？！曾經注射激素的乳牛是無法再生產出有機牛奶。而為給予寶寶最好的食品，HiPP喜寶120 年來堅持有機牧養，除了讓乳牛自由地在森林和草原上活動，進食有機三葉草、飲用天然山泉水外，有機奶農更不會為乳牛注射俗稱荷爾蒙的生長激素，因此有機奶源實在是珍貴的天然資源，營養亦特別豐富！

此外，為了貫徹有機，HiPP 喜寶拒絕添加人工HMO，反而採用真正源自母乳的母乳益生菌（Human Milk Probiotic，簡稱HMP）。有研究指，剖腹生產的寶寶由於未有經過媽媽的產道而缺乏來自母親的益菌，因此較順產出生的寶寶更需要母乳益生菌以加強免疫力。而HiPP喜寶獲得全球專利，乃目前本港市面上唯一含有HMP的嬰幼兒配方奶粉，能夠給予寶寶所需的天然營養。

堅持安全 給寶寶信心保證

由於HiPP 喜寶並無加入任何基因改造（GMO），包括人工HMO成份，且以高於歐盟有機檢測及德國藥檢的標準——自設喜寶有機印章，透過為每一批奶粉額外進行500項有害物質測試，過濾並排除約1,200種可能有害的殘留物質，確保產品不含任何農藥、激素、抗生素等可能影響寶寶成長和發展的有害物質*。

去年本港檢測了15隻初生嬰兒奶粉，結果令一眾媽媽吃驚！原來15隻奶粉入面，竟然有85% 含基因致癌物及有害物質，惟獨HiPP 喜寶不含基因致癌物環氧丙醇（Glycidol）和縮水甘油酯（GE）、塑化劑、溫菌或基因改造成份，能夠給予寶寶及爸媽們信心的保證。

堅持精益求精 奠定全球No. 1領先地位

另外，為確保產品在送達爸媽手上前能維持最好的質素，HiPP 喜寶除自設農場及生產網絡，全面監控產品的生產質素，即使運輸過程亦一絲不苟，例如所有港版行貨奶粉更採用恆溫運輸到港，確保HMP能發揮最大功效，而其他活性營養亦不會受溫度及濕度而影響。

為使全球寶寶多能享受到天然無害及最高規格的有機品質奶粉和食品，HiPP喜寶不只在全球60多個國家，包括歐洲等地銷售，更將產品價格設定於合理水平，令所有寶寶都有機會享用真安全、真有機的配方奶粉！如此用心難怪會獲得一眾星級爸爸的信任！

* https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-publhealth-031912-114413

（特約）