【瘋狂駕駛】車CAM直擊私家車衝錯燈後倒車　警籲目擊者提供資料作跟進

▲ 網上流傳一片段顯示有車輛疑似衝燈。

再有車輛疑看錯燈而衝紅燈！近日網上流傳一條片段，顯示一車輛在十字路口轉燈時，懷疑因看錯交通燈而駛出路口，其後再倒車駛回原位。根據車CAM片段左下角，事發於昨日（6月15日）下午1時許，更有部分網民在留言中指出，事發地點為早前發生奪命車禍的沙田大涌橋路的十字路口。

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近日有網民在社交平台發貼文，在片段中看到有一掛有中港車牌的車輛，疑似看錯交通燈，在十字路口轉燈時駛出路口，其後再倒車。片段所見，當時的交通燈只容許左轉車輛，惟該車輛與左轉的另一貨車一同駛出並直線行駛，其後突然停下，相信司機得知自己錯誤衝燈，即時倒車駛回原位。

貼文下亦有不少網民在下面留言，指罵車主正在「發夢」：

盲架？明明主要燈號仲係紅燈，點解仲要跟隔離車一齊出？

需要重新訓練司機睇邊盞燈，佢似乎發夢中！

舉報佢唔係害佢，係可能救咗佢。將來有所警惕。

TOPick隨後向警方查詢是否曾有人就事件求助，以及事發的時間及地點等，警方回覆時表示，注意到近日有一網上片段顯示，一車輛在十字路口轉燈時駛出路口，然後再倒車駛回原位。新界南總區交通調查隊已就涉事車輛懷疑違反《道路交通條例》展開調查。

至於事發的時間及地點警方表示暫未知，並呼籲目擊者與新界南總區交通調查隊聯絡（電話號碼：36611315），提供相關資料，以便警方作出跟進。

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記者：郭詩詩