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【將軍澳137區】將軍澳工業地疑建混凝土廠　最快2024年啟用

社會 17:44 2021/06/16

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將軍澳137區疑建混凝土廠。（資料圖片）

政府自2016年起於將軍澳137區展開規劃及工程研究，探討將該區長遠用作住宅、商業及其他發展的可行性，惟有關研究至今未完成。發展局局長黃偉綸回應立法會議員質詢時指，有關研究或於明年完成，惟政府正研究在將軍澳第137區的臨海地點建造混凝土廠，料2024年投入運作。

發展局局長黃偉綸透過書面回覆回應立法會議員有關將軍澳137區的質詢，他指出，經過一段時間研究後，認為將軍澳第137區長遠適合發展為以房屋用途為主的新社區，並且配以商業、社區及基建配套設施。相關部門現正就初步建議的土地用途方案進行各項技術評估，包括交通及環境影響評估，並會爭取於明年完成研究。

然而，黃偉綸又指，經過研究後，正研究在將軍澳第137區的臨海地點提供建混凝土廠的用地，供市場競投營運混凝土廠。擬議混凝土廠會在今年完成選址研究，計及所需的法定程序，以及招標和建造相關混凝土廠所需的時間，政府預計這個混凝土廠最快可於2024年投入運作。

有議員質疑混凝土廠和房屋發展有衝突，黃偉綸就回應指，混凝土廠首期合約只到2029年為止，而137區最快都要2030年才有人入住，兩者在工程時間上未有撞突。

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責任編輯：陳梓蔚

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