  • 32°C
香港時間 : 2021616日 (週三) 19:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】疫苗嚴重異常事件保障基金接74宗申請　3宗個案獲批涉45萬元

社會 17:51 2021/06/16

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

​政府為接種2019冠狀病毒病疫苗後出現的嚴重異常事件設立的保障基金，為在接種新冠疫苗後出現非預期的嚴重異常事件的合資格人士提供財政援助。

截至2021年6月10日，保障基金共接獲74宗的申請，獲批保障金的3宗個案，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療及貝爾面癱個案，合共發放的保障基金總額45萬元。目前為止已完成嚴重程度評估的個案均不涉及長期或永久性身體損害。

當局公布，74宗申請中，有3宗屬死亡個案，當中2宗申請正在處理，另1宗並非在政府計劃下接種新冠疫苗紀錄個案，未有死亡個案獲批保障基金。

其餘71宗屬傷害個案，除了3宗獲發保障金，有11宗被專家委員會評估為與所接種疫苗無關或不可分類個案，1宗被評為不獲批個案，56宗個案仍在處理中。

即睇最新疫苗接種中心地址

    點擊圖片放大
    +3
    +2

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

 

相關文章

【非法集結】包圍大興行動基地　25歲男認罪判囚8個月
今日 17:06
【非法集結】包圍大興行動基地　25歲男認罪判囚8個月
【打針獎賞】廠商會明天交代500萬疫苗獎賞計劃　頭獎可獲100萬元現金
今日 17:30
【打針獎賞】廠商會明天交代500萬疫苗獎賞計劃　頭獎可獲100萬元現金
【瘋狂駕駛】車CAM直擊私家車衝錯燈後倒車　警籲目擊者提供資料作跟進
今日 17:48
【瘋狂駕駛】車CAM直擊私家車衝錯燈後倒車　警籲目擊者提供資料作跟進

你可能感興趣

【非法集結】包圍大興行動基地　25歲男認罪判囚8個月
今日 17:06
【非法集結】包圍大興行動基地　25歲男認罪判囚8個月
【打針獎賞】廠商會明天交代500萬疫苗獎賞計劃　頭獎可獲100萬元現金
今日 17:30
【打針獎賞】廠商會明天交代500萬疫苗獎賞計劃　頭獎可獲100萬元現金
【瘋狂駕駛】車CAM直擊私家車衝錯燈後倒車　警籲目擊者提供資料作跟進
今日 17:48
【瘋狂駕駛】車CAM直擊私家車衝錯燈後倒車　警籲目擊者提供資料作跟進
基金 過敏 新冠肺炎疫情 冠狀病毒 面癱 治療 肺炎 香港

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶