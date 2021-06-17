【奢華盛宴】文華東方酒店ＸXOVĒ推奢華白松露下午茶 貴婦級享受+附送瑞士白松露瑰麗修護套裝

▲ TOPick 帶大家品嚐瑞士護膚品牌XOVE首次夥拍香港文華東方酒店推出的白松露瑰寶下午茶。(湛斯雅攝)

近年不少酒店餐廳都會和美容品牌聯乘推出下午茶，今次為大家介紹是由香港文華東方酒店和瑞士護膚品牌XOVĒ合作推出的白松露玫寶下午茶，更可免費獲贈XOVĒ白松露瑰麗修護套裝乙套，絕對是品味享受。

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護膚品牌XOVĒ由黎珈而創立

經常被指凍齡有道的黎珈而（原名黎姿），創立護膚品牌XOVĒ。更花上10年時間，走訪歐洲多個地方尋得適合亞洲人的護膚成分，並於瑞士請來一隊由生物化學領域組成的專家團隊，共同研發出一系列產品。產品以珍貴W-TruComplex白松露活肌修復精萃及魚子精萃為主要成分，擁有抗氧化功效，修復歲月痕跡。

甜點以XOVĒ產品作為靈感

▲ XOVĒ白松露瑰寶下午茶。(湛斯雅攝)

白松露瑰寶下午茶除有三文治和傳統鬆餅外，更加入獨家限定食物。當中，法式松露芝士火腿多士以松露入饌，更夾著火腿及軟滑香濃芝士。另外，玫瑰覆盆子奶黃雲呢拿甜點以XOVĒ的白松露面霜作為藍本，瓶身以朱古力製作，內含香滑雲呢拿慕斯，配以酸香誘人的覆盆子點綴，增添層次感。

免費獲贈:

▲ XOVĒ白松露瑰麗修護套裝。(湛斯雅攝)

XOVĒ白松露瑰麗修護套裝（價值港幣1,274元）包括:白松露賦活肌源修護液(30ml)、白松露活肌提亮精華10ml、白松露魚子煥肌面膜(12ml)/ 水凝舒緩面膜(7ml) （隨機發放）、XOVĒ 粉色仿皮壓紋方型化妝袋及XOVĒ 購物現金券（價值港幣50元）。

XOVĒ白松露瑰寶下午茶詳情:

地點:香港文華東方酒店快船廊及Cafe Causette

價錢︰兩位$736(另加一服務費)

訂座電話︰2825 4000

供應日期︰即日起到7月31日

賓客更可免費獲贈XOVE白松露瑰麗修護套裝乙套。

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責任編輯：張懿慧