【育兒心得】不把外傭當僕人維繫30年賓主情　80後港媽教孩子尊重外傭不做小Boss

▲ 80後港媽Babie認為，孤身走到一個自己不熟悉的地方去幫一個家庭，她犧牲了自己的家庭時間，所以一定要教育自己的孩子對外傭姐姐要互相尊重。

經常聽到有關外傭與僱主之間發生的不愉快事件，但其實當中充滿愛的例子也有不少。Babie跟家中的工人姐姐關係密切儼如家人，最長時間的一個更工作了30年。去年新冠肺炎開始爆發的時候，Babie發現工人姐姐沒有太多渠道接收疫情消息，於是便開設了「香港姐姐」網頁，除了每日上載時事資訊，還有一些中國文化知識、食譜及打理家務貼士等，而每當舉辦烹飪及手工比賽，姐姐們都會一呼百應。

香港的家庭不少父母都要外出工作，小朋友及老人家就交由外傭照顧，香港現時的外傭數目就多達35萬個。Babie9歲的時候亦因為父母都要工作的關係，家中出現了第一個工人姐姐Jocy，當時Jocy只是個18歲的少女，廚藝不精，Babie還記得一件趣事，就是她媽媽教Jocy煮洋葱豬扒，教她以刀背大力捶豬扒肉可令肉質變得鬆軟。後來媽媽吩咐Jocy煮蠔油雞翼，Jocy以為要用同一方法處理雞翼，結果令雞翼骨全碎不能吃。

▲ 80後港媽Babie（左三）說，外傭同樣有子女，要離鄉別井打工難免有牽掛，為使姐姐們能投入這個家庭，會視她們為家庭一份子，慶祝生日、家庭旅行等，姐姐們都有份參與。（黃建輝攝）

此外，Babie最深刻的還有一事，她說︰

她初初來的時候，媽媽就已經跟我們說『姐姐不是來服侍你們，她是來照顧我們的起居飲食，她不是你的僕人，當中需要互相尊重。』而她亦會教我們處理我們自己的事，如收拾衣服及一些個人護理，到現在我都是用同一方式教導我的小朋友。

跟姐姐感情深厚

由於Babie跟工人姐姐相處時間很多，Babie形容兩人的關係如家人亦如朋友，小時候雖然擁有自己的獨立房間，但Babie晚上不時會溜進姐姐睡房跟她說枕邊話，無論開心事傷心事Babie都會與她分享。

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Babie長大成人後，Jocy便回菲律賓結婚，亦有了自己的孩子，但跟Babie一家仍一直保持聯絡，尤其跟Babie媽媽更情同姐妹。直至Babie懷孕，Jocy再被邀請回到這個家庭，由第一天踏進李家至今，不經不覺已經30年了。現時Jocy主要為Babie媽媽打理家務，本身從事公關行業的Babie亦是位雙職媽媽，她的兩個小女兒就由另一個工人姐姐Jack照顧，不過視Babie兩女如自己孫女的Jocy，卻會經常主動要求要見兩個寶貝，Babie笑言女兒現在像有兩個外婆愛錫。

給姐姐第二個家

Babie的工人姐姐Jack都有自己的小孩，同樣身為人母的Babie非常明白她們離鄉別井跟子女分隔的心情，她說︰

好像我姐姐Jack有3個小朋友，孤身走到一個自己不熟悉的地方去幫一個家庭，她犧牲了自己的家庭時間，我覺得她們很偉大。所以她們第一天到來我們家的時候，我會跟她說『歡迎你加入我們的家庭』，她有自己的家庭，但我希望這裏會像她的第二個家。

Babie為使姐姐們能投入這個家庭，會視她們為家庭一份子，慶祝生日、家庭旅行等，姐姐們都有份參與。

清晰指令有助溝通

問到Babie跟外傭姐姐們的相處之道，她說最重要是溝通，還有是彼此尊重及信任。問到她如果跟姐姐有爭拗的時候，會如何處理？她說︰

當然一同相處總會有火花，爭拗的時候多是因為她太錫小朋友，那就要慢慢提醒她，並要跟她一同去做，當有問題發生，我們要幫手並一同去處理，並不是純粹將難題掉低給她，所以我們要用很多時間慢慢去溝通。

Babie表示不希望姐姐當孩子是小主人，不能太過遷就，所以會跟她們說清楚自己的期望。

▲ Babie媽媽（右一）跟姐姐Jocy（左二）關係密切，一家人為照顧了她們30年的Jocy慶祝生日。(受訪者提供)

但如何能夠跟姐姐有良好的溝通？Babie認為其中一個要訣是清晰的指令︰

特別是一些新來的姐姐，大家在頭一兩個月時間可用一些清晰的指令跟她們溝通，清晰如你想她早點煮飯，是要早到甚麼時間？個餸太鹹，太鹹的意思究竟是減半匙羹鹽或者不如不加雞粉？盡早和她們溝通，然後再詢問她做的時候有沒有問題和困難，令她慢慢明白到這個家庭的習性原來是這樣。

姐姐專頁提供疫情資訊

在Babie大女兒出世的時候，作為一個新手媽媽，她經常上網爬文閱讀一些有關育嬰的文章，當她想分享給姐姐的時候，卻因為文章多數是中文而作罷，她當時已經有一個念頭不如開設一個專為香港外傭而設的網頁，將實在的文章翻譯成英文、菲律賓文及印尼文，例如育嬰知識、家居清潔貼士和食譜等。

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去年當Babie正在籌備網站之際，新冠肺炎突然襲港，她發現姐姐起初不大清楚疫情有多嚴重，對於政府為對付疫情的新措施亦一無所知，因為沒有太多渠道接收疫情消息。突然有一天姐姐說有人流傳香港需要撤橋，問Babie她是否需要立即回菲律賓，Babie見事態嚴重，於是決定立即推出專為姐姐而設的專頁「HK Che Che香港姐姐」，除了先前構思的內容，最重要是有疫情資訊以及防疫的資料，她說︰

我希望以一個創新的方向去做此事，去填補社會這個缺口，希利用自己的能力為社會做些事。

Babie表示她們還會定期舉辦一些烹飪及手工比賽等，並鼓勵姐姐跟她們所照顧的小朋友一同參與，而姐姐們的反應都非常熱烈，Babie更稱實在高手在民間，原來不少姐姐煮中國菜、中式湯水都非常出色，賣相一流。

姐姐心底話

Jack跟Babie同住，主要負責照顧Babie兩個女兒，她表示Babie一家代她如家人一樣，因為很多事情都會詢問她的意見︰「太太有時穿了一套新衫，都會問我是否好看。」而且僱主一家不時關心她的需要，甚至是她在菲律賓的家人︰「先生、太太會問我家人有甚麼需要，他們會買東西給我的家人，好像疫情，他們就買了口罩給我家人。」問到Jack跟僱主建立良好關係有何秘訣，她說只要愛自己的工作，愛家中的每位成員，而她就視Babie女兒如自己的孩子一樣，最重要還有勤力工作和要誠實。

記者︰梁靜詩