【新冠疫苗】過去一周錄149宗接種後異常事件報告　無接獲14日內曾打針死亡個案

▲ 過去一周接獲149宗接種後異常事件報告。（經濟日報資料圖片）

本港至今已接種逾300萬劑新冠疫苗，至周日(13日)過去一星期再多149宗接種疫苗後出現異常事件報告，並無接種14日內曾接種疫苗有潛在關聯的死亡個案呈報；期間每10萬接種人口就有2.8宗接種後死亡個案、0.2宗接種後急性中風或急性心肌梗塞死亡個案，而每10萬接種人口，亦有5宗流產個案，均較未接種人口死亡或流產率低。

衞生署截至6月13日的過去一周，共接獲149涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，並無接獲14日內曾接種疫苗有潛在關聯的死亡個案呈報。

自疫苗接種計劃至今，署方已接獲3,605宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量0.12%，並有21宗死亡個案曾於14日內接種並與疫苗接種有關聯，佔接種總劑量0.0007%。疫苗事件專家委員會總結六宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯，至今亦未見不尋常的現象，會繼續監察情況及收集數據評估。

而根據醫管局資料，5月17日至6月13日期間，每10萬人就有2.8宗死亡個案曾接種疫苗、0.2宗急性中風或急性心肌梗塞死亡個案；至於每10萬名無接種人口，就有58.1宗死亡個案、有2.9宗急性中風或急性心肌梗塞死亡個案，整體死亡率與過去3年同期數字相若。

另外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有25.5宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有5宗。當局分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

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責任編輯：陳正怡