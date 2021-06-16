【變種病毒】「樓上」103個鱷魚產品樣本呈陰性　食安中心料包裝受污染機會較大

食物環境衞生署食物安全中心今日（16日）表示，就早前接獲衞生署衞生防護中心通知，指在一名新冠肺炎確診患者家中檢取的環境樣本中，其中一個預先包裝泰國進口急凍鱷魚排骨的包裝樣本對病毒檢測結果呈陽性，食安中心已即時從有關食品商的倉庫及零售店，合共抽取103個相關鱷魚產品的樣本進行檢測（其中包括41個食物樣本及62個包裝樣本），化驗結果顯示所有樣本對2019冠狀病毒病病毒檢測呈陰性。



總括現有檢測結果，食安中心認為在家居檢取的陽性急凍鱷魚排骨包裝樣本，於確診患者家中受污染的機會較大。食安中心已通知有關食品商上述檢測結果，該食品商可恢復售賣有關產品。

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記者：蘇文軒