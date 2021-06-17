【時尚家居】HomeSquare「香港家居折2021」低至HK$1及1折發售　14/6成為Smart Buyer優先預留精選筍貨

▲ 超過58,000件精選激筍家品低至HK$1、HK$100及1折發售。(圖片由HomeSquare提供)

全港最大一站式家居主題商場HomeSquare 一年一度「香港家居折2021」於7月18日至8月15日正式回歸。高達58,000件名牌家具家品，低至HK$1及1折的極心動價錢發售！

HK$1必搶推介： Soho床頭櫃、SMITH 易理布藝儲物茶几腳踏

HK$100最高CP：SLIGHT單座位全真皮梳化、甜夢®️輕盈被、隨身按摩抱枕

1折必選大牌：PURE COOL LINK TP04 2合1風扇空氣清新機、maxcare 一心椅、MIA豪華2.5座4電動親親寵物布功能梳化

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成為Smart Buyer優先預覽預留心水家具

超抵價梳化優惠增加近500張，高達2,850件，而床及床架的款式更有超過35款。於6月14日至7月11日期間只要在商場消費滿HK$5,000，即可成為Smart Buyer，搶先在公開發售前預留心水優惠家具。如果錯過成為Smart Buyer的機會，亦可於公開預留日，預留精選筍貨。

Smart Buyer專屬筍貨預留日：

由6月14日至7月11日 於場內消費滿HK$5,000，即可登記

於7月12日至7月13日登入網站預留貨品（7月12日上午10時至7月13日晚上11時59分

於7月18日到場付款及取貨

成為The Point by SHKP會員及Like HomeSquare 之Facebook，更可額外獲得HK$300家居商舖禮券。

公開預留日

於7月14日早上10時至7月16日晚上11時59分登入網站預留貨品（每日上午10發放指定貨品，先到先得，額滿即止）

於7月18日到場付款及取貨

成為The Point by SHKP會員及Like HomeSquare 之Facebook，更可額外獲得HK$10商場美食券。

「香港家居折2021」

「香港家居折2021」於7月18日帶來超過58,000件貨品的折扣優惠，囊括世界各地不同風格的設計。家居折期間，每週將推出不同主題及限定優惠。

HomeSquare「香港家居折2021」概覽

日期：7月18日至8月15日

震撼開售日：7月18日

客廳與燈飾：7月19日至24日

兒童天地與寢具：7月25日至7月31日

家居電器及精品：8月1日至8月7日

室內設計與廚房：8月8日至8月15日

時間：上午11時至晚上9時

地點：沙田鄉事會路138號（港鐵沙田站B出口；新城市中央廣場）

HomeSquare家具家品預留網：【按此】

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責任編輯：張懿慧