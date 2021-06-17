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【追夢夫妻】6旬夫婦住豪宅卻餐餐食杯麵　捱窮斥資$580萬買樓藏悲慘原因

親子 13:46 2021/06/17

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日本一對6旬夫婦曾死過翻生，他們甘願餐餐食杯麵去住豪宅。

日本一對年約60歲的夫婦，近日入住橫濱某高尚住宅區，他們住所擁有高層靚海景，夜景襯上附近高樓閃爍燈光，景觀一流。這對打工仔夫婦為了斥巨資8210萬日圓（580萬）買入豪宅，不惜節衣縮食，餐餐食杯麵或飯團，如此辛苦供樓都沒怨言，全因他們背後藏著悲慘又有點浪漫的原因。

現年57歲的Toyomi是美魔女。（影片截圖）

節衣縮食住豪宅

日本綜藝節目《跟拍到你家》（家ついて行ってイイですか）於6月中播出的一集，追訪一名帶狗散步的57歲婦人豊美Toyomi，她跟60歲丈夫Akira住在橫濱某座豪宅大廈高層27樓，節目拍攝團隊來到婦人的家中，窗外的景色一流，可以看到羽田機場和橫濱地標塔，夫婦以8210萬日圓（約港幣579萬）買入此兩房一廳單位。

她跟丈夫入住高層高級大廈內。（影片截圖）

屋內設計以白色簡約風為主，廳內主要放置大電視、白色按摩椅及餐桌等，未見有太多其他家俱，另有一些擺設、掛衣架等樸素的家品。夫婦2人坐在餐桌可以一邊用餐，一邊欣賞絕美風景。據悉，此豪宅樓齡10年，月供32萬日圓（約2萬3千港元）。

當拍攝團隊以為夫婦2人屬於富豪或中產，事實並非如此，他們都是普通上班族，丈夫是電訊公司的職員，太太是屋苑停車場的兼職保安。Akira表示有許多律師和醫生等專業人士住在此高級地段。

我們是唯一住在這裡的上班族。我會不時激勵自己，為了住在這裡，要接受不愉快的工作，默默地做著。

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餐餐食杯麵或飯團

打開屋內的櫥櫃，發現大量的杯麵，原來夫妻為供樓節衣縮食，2人每天午餐只吃一個杯麵或親手捏的飯團，每天早上5點起床整飯團是常事，他們不會外出用膳，否則不能住在這兒。

家品方面，他們主要購買100yen（約7港元）商品，家中很多收納用品、假花小盆栽裝飾全都是購至100yen店。當攝製人員開始質疑何以如此死慳死抵都要住高尚住宅區，他們開始述說昔日的經歷，原來曾死過翻生，叫他們2人也要住在豪宅區，心甘情願成為樓奴。點擊圖片了解他們背後的原因︰

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同場加映︰楊潮凱28歲結婚買樓組幸福家庭　全靠老師太太看準時機成功上車

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責任編輯︰王明芳

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