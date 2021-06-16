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【打針獎賞】星夢郵輪推出400萬大抽獎　登記抽獎人數已超過12萬人

社會 20:06 2021/06/16

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

星夢郵輪推400萬大抽獎。（星夢郵輪提供）

星夢郵輪推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，於7月30日或之前在香港完成2劑新冠疫苗接種，以及年滿18歲的香港市民即可參加。5份獎品包括價值約380萬元的大獎，一年無限搭乘的「雲頂夢號」豪華海景露台客房郵輪通行證，每次最多可供4人入住。獎品總值近400萬元，報名日期由明日至7月30日，市民可免費參加，無須作出任何消費。

星夢郵輪今日（16日）表示，截至下午5時，目前抽獎人數已超過12萬。

相關報道：

【打針獎賞】接種疫苗者可抽獎、享購物優惠　一文看清不同機構推「打針獎賞」【不斷更新】

【打針獎賞】星夢郵輪推400萬大抽獎　頭獎獨得380萬郵輪通行證。詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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