【打針獎賞】星夢郵輪推出400萬大抽獎　登記抽獎人數已超過12萬人

▲ 星夢郵輪推400萬大抽獎。（星夢郵輪提供）

星夢郵輪推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，於7月30日或之前在香港完成2劑新冠疫苗接種，以及年滿18歲的香港市民即可參加。5份獎品包括價值約380萬元的大獎，一年無限搭乘的「雲頂夢號」豪華海景露台客房郵輪通行證，每次最多可供4人入住。獎品總值近400萬元，報名日期由明日至7月30日，市民可免費參加，無須作出任何消費。

星夢郵輪今日（16日）表示，截至下午5時，目前抽獎人數已超過12萬。

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記者：曾卓鋒