【東京奧運】香港劍擊隊派4男4女出戰東奧　張家朗江旻憓領銜爭牌

▲ 香港劍擊隊歷史性將派出4男4女出戰東京奧運。（陳靜儀攝）

香港劍擊隊歷史性將派出4男4女出戰東京奧運，其中「少年劍神」張家朗及「重劍天后」江旻憓是第二次踏上奧運舞台；其餘6人包括男子花劍張小倫、蔡俊彥、吳諾弘；女子重劍朱嘉望、佘繕妡、連翊希，則是首戰奧運。

現年24歲的張家朗表示，延後一年比賽是一件好事，因去年心態和技術仍要調整，未準備好作賽，但正好有一年時間沉澱，讓心態變得更成熟，不再像以前那麼衝動，令他更有信心爭牌。他又指，今次備戰因疫情無法如常出外集訓，但教練因而安排更多隊內賽，模擬東奧實戰，又指新教練的加入，對備戰有更好的準備。

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兩年前經歷左膝十字韌帶斷裂、現年27歲的江旻憓表示，留港備戰期間更苦練加操，自己已變得「好fit」，笑言自己全身肌肉「好實淨」。她直言，2個月前終於完全擺脫傷患問題，而教練更特別為她度身設計多種新絕招，期望在奧運時為對手帶來「驚喜」。

現年23歲的蔡俊彥則是首次出戰奧運，他坦言，排名曾高踞前十曾一度為他帶來不少壓力，令往後表現不理想，幸好疫情令比賽停擺，讓自己有機會抽離比賽，學懂如何放鬆壓力，例如在比賽前看一些科幻片，明白比賽只是浩瀚宇宙中很渺小的事，放開對比賽的執着。

劍擊隊總教練鄭兆康則指，各人備戰狀況理想，而傷病問題亦已解決，又稱過去幾年劍擊隊都有零星的突破，但能否奪牌要視乎臨場發揮。他又指，過去一年多疫情下只有男隊曾比賽，對運動員來說是不足夠，加上歐美各自仍有國內比賽，對香港隊而言，實際比賽經驗和對抗性較輸蝕，又希望運動員以迎接挑戰的心態去比賽。

東京奧運今日頒布最新防疫措施規則，包括選手吃飯時禁止交談、每日要檢測等。參賽者亦被禁止和官方車輛的司機交談，違者可被罰款，包括罰款、取消資格、褫奪獎牌，最嚴重甚至被驅逐出境。

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記者：陳子謙