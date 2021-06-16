【同心村】林鄭月娥主持元朗東頭「同心村」過渡性房屋動土儀式　指項目能為居住環境惡劣家庭帶來曙光

▲ 行政長官林鄭月娥今日（16日）下午出席元朗東頭「同心村」過渡性房屋項目祝福暨動土禮。（政府新聞處）

香港聖公會福利協會即將興建及營運的「同心村」過渡性房屋項目，今日（16日）由特首鄭月娥主持動土，並得到香港聖公會教省主教長陳謳明大主教為動土禮祝福及差遣。

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特首林鄭月娥今日（16日）出席元朗東頭「同心村」過渡性房屋項目動土儀式。她在致辭時預告該項目明年中落成，可提供1,800個單位，供逾千家庭入住；又指港府已覓得夠約提供1.5萬個過渡性房屋單位的土地和樓宇，當中56%由私人發展商提供，當局會全速落成過渡性房屋單位，盡快為居住環境惡劣的家庭帶來曙光。

香港聖公會福利協會董事會主席李國棟醫生在致辭中感謝新鴻基地產以港幣 1 元 租出為期不少於 8 年及位於元朗東頭的一塊地以興建「同心村」。他表示，「同心村能夠在短時間 內由籌劃到動土，背後實在有很多機構和人士的參與，包括運房局及其他政府部 門、新鴻基地產、新界鄉議局、十八鄉鄉事委員會、元朗區議會、中華電力有限 公司，以及采葉庭等等。」他亦特別感謝新地對同心村各方面的支持，包括支援 前期建築規劃，為地盤進行基本平整，更將於施工期間給予協助。

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯先生在致辭時表示，新鴻基地產（新地）在元朗有 40 多 年發展經驗，在區內建造了多個地標項目，與區內各方建立了深厚的關係和感 情。新地好高興今次能借出這優質地皮，幫助解決基層家庭短期的住屋難題。同 心村落成後，可提供 1,800 個單位，惠及 5,000 個家庭、一萬名基層市民。

今日在台上動土的嘉賓亦包括運輸及房屋局局長陳帆、新地郭氏基金董事郭炳江、新地執行董事郭基煇先生、新界鄉議局主席劉業強及香港聖公會福利協會總幹事李正儀。另外出席嘉賓亦包括運房局副局長蘇偉文、警務處處長鄧炳強、消防處處長梁偉雄、渠務署署長彭雅妮、中聯辦社工部副部長周和、立法會議員張宇人、田北辰及鄭泳舜等人。

同心村面積約23萬平方呎，土地由新鴻基地產以名義租金一元借出、為期至少8年，由聖公會福利協會負責興建及營運，港府提供建造經費。

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記者：曾卓鋒