【港大研究】袁國勇團隊解開新冠病毒致細胞凋亡加劇病情關鍵　助開發新抗病毒治療

▲ 國勇團隊解開新冠病毒致肺細胞凋亡加劇病情關鍵，助開發新抗病毒治療。（經濟日報資料圖片）

新冠疫情肆虐多時，惟致病機制至今未完全解開，港大微生物學系袁國勇團隊以同屬冠狀病毒的中東新沙士研究，揭示冠狀病毒感染致細胞凋亡，關鍵在於感染後激發「蛋白激酶R樣內質網激酶」；而藉抑制劑治療可减病毒性肺炎致肺損傷，抑制過度炎症反應，將成未來抗病毒治療方向。

由港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇領導的團隊，透過中東新沙士冠狀病毒，感染人支氣管上皮細胞作研究，發現中東新沙士病毒產生的膜蛋白與GRP78蛋白質結合後，將轉換作蛋白激酶R樣內質網激酶(PERK)，促使肺泡上皮大量細胞凋亡，令肺部受損，加劇宿主的感染情況。

團隊解釋，病毒感染過程期間，會透過細胞凋亡，以消除受感染的細胞，從而限制病毒傳播，惟凋亡反應加劇或損害上皮完整性，因而令肺部受損。袁國勇進一步解釋，冠狀病毒如中東新沙士、沙士又或是現時流行的新冠肺炎，均通過誘導肺部細胞凋亡以引起疾病。

港大醫學院微生物學系助理教授朱軒補充，GRP78為宿主蛋白質，新冠病毒及沙士病毒都無法與GRP78結合，而是次研究亦顯示，冠狀病毒可以不同機制加劇細胞凋亡情況，從而增加病毒複製及發病。

團隊繼而使用PERK特異抑制劑及細胞內源性凋亡抑制劑，作小鼠體內治療研究，發現可提高感染中東新沙士的小鼠生存率；當中細胞內源性凋亡抑制劑更可由0%生存率大增至6成。

於離體人類肺組織研究更顯示，處方抑制劑後不但可減細胞凋亡情況達9成，同時亦減少中東新沙士病毒複製7成，換言之可同時減輕肺部受損機會，惟背後機制仍待進一步研究。

是次研究結果提供首科學證據，證明冠狀病毒引起的細胞凋亡及其致病力影響。袁國勇稱，團隊將對新冠肺炎或其他冠狀病毒進行進一步研究，以便開發出一種抗病毒治療形式，以通過該特定途徑阻止病毒誘導的細胞凋亡。

朱軒續稱，現時市面上有多種細胞凋亡抑制劑，惟不肯定是否可用於新冠病毒；又相信酬數年時間始開發出一種新抗病毒治療形式。

是次研究今日(17日)於國際科學期刊《Science Advances》在線發表。

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記者：陳正怡