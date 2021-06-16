【東京奧運】江旻憓苦練操肌擺脫傷患困擾　秘密練新招「弗爆」出戰東奧

▲ 「重劍天后」江旻憓（Vivian）將第二次出戰奧運會。（陳靜儀攝）

香港劍擊隊歷史性將派出4男4女出戰東京奧運，其中「重劍天后」江旻憓（Vivian）將第二次征奧。經歷兩年前左膝十字韌帶斷裂的傷痛，今時的Vivian已脫胎換骨，透過每日的苦練，換來身上每分每吋的肌肉，「肌肉變實淨，爆發力更強」。她更形容自己「fit」到獲嚴肅的教練大讚，又透露自己秘密練兵，學習多個新招數，期望奧運期間大派用場，殺對手措手不及。

在去屆里約奧運個人重劍16強止步的Vivian，今屆東奧將會出戰女子重劍個人及團體賽。她坦言，東奧延後一年對她而言一件好事，因為終可擺脫傷患的困擾，

2個月前我的傷患終於好返，之前亦整親過，又會好驚。宜家日日苦練，肌肉都實淨咗，爆發力更強，兩邊腳（肌肉）更平衡，我宜家好fit。

談到東奧還有1個多月就到，Vivian直言十分緊張，又指「獎牌」對她而言十分沉重，沒想過教練Tavi向傳媒透露劍指獎牌的目標，

日日都有壓力，佢沒有同我講，變咗更大壓力，但我會將壓力放在練習上，上場就不會再緊張。

Vivian更透露，自己在港閉門訓練期間，教練參考各國對手的絕招，再為她度身設計很多新招數，期望在奧運時也可以運用出來，殺對手措手不及，

練咗好多招，有啲仲好靚，與隊友訓練時做到，對手在我身上一定未見過。

對Vivian而言，今次東奧不用再孤身作戰，將會有3名隊友一齊比賽，為自己分擔不少緊張的情緒。她又指，5年間自己變得更成熟，特別在疫情期間，重拾自己對劍擊的熱情，

我每日愈來愈鍾意劍擊，因為過去一年只可以練習，之前成日比賽打得唔好就會唔開心，就會好憎劍擊，但宜家無比賽，發現有好多嘢去練、去進步。

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記者：陳子謙