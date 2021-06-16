【疫苗接種】接種首劑復必泰破102萬人　昨8人打針後一度須送院

▲ 接種首劑復必泰破102萬人，昨8人打針後一度須送院（陳靜儀攝）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（16日）已是第111日，政府已為參與計劃的人士接種共約304.1萬劑疫苗。

港府公布，已接種第一劑科興疫苗為795,500人、已接種第一劑復必泰疫苗為1,022,400人；已接種第二劑科興疫苗為507,200人、已接種第二劑復必泰疫苗為716,600人。

截至今日下午八時的過去24小時，共有約35 400人接種了疫苗和約30,600人預約了接種時間，詳情如下：

接種第一劑科興疫苗：13,800人

接種第一劑復必泰疫苗：13,300人

接種第二劑科興疫苗：2,900人

接種第二劑復必泰疫苗：5,400人

網上預約接種科興疫苗人數：9,100人

網上預約接種復必泰疫苗人數：21,500人

此外，昨日共有8宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中6人已經出院，2人不遵從醫生勸告自行出院。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文