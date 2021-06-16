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【自動駕駛】機管局無人駕駛專道走線曝光　連接港珠澳大橋、機場與東涌

社會 22:29 2021/06/16

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機管局無人駕駛專道將連接港珠澳大橋口岸人工島與東涌市中心，預計2027至2028年度完成。（資料圖片）

機管局計劃發展無人駕駛運輸系統，行走機場島及東涌。據機管局最新一份環評簡介文件披露，該條長達5公里的專道，將會以無人駕駛電動車載客，連接港珠澳大橋口岸人工島與東涌市中心，預計2024至2025年度施工，並於2027至2028年度完成。

文件透露，機管局正在推進航天走廊項目，連接香港口岸人工島和航天城而建造的橋樑。該橋樑將提供行車道路及行人路，為推動環保，航天走廊將由機管局為此特設的電動車提供服務，非機管局車輛將禁止進入，因此在其運行期間將不會排放任何空氣污染物。

機管局又指，航天走廊將採用機管局的自動駕駛運輸系統，下一步更計劃將該系統延伸至東涌，並命名為機場東涌專道。整條專道將全長約5公里，由航天走廊延伸至其南面及東面，南路會沿着機場島東岸，跨過水道直達東涌市中心，中間會設兩個中途站。

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記者：陳子謙

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