  • 30°C
香港時間 : 2021616日 (週三) 23:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】14個指明地方被納入強制檢測公告　薄扶林華富邨華珍樓及華康樓上榜

社會 23:04 2021/06/16

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

食物及衞生局今（16日）將其在港居住的薄扶林華富邨華珍樓及相鄰的華康樓，納入強制檢測公告（林宇翔攝）

衞生防護中心表示，昨晚（15日）獲澳門衞生當局通報一宗懷疑復陽個案，涉及一名18歲染疫港男，詳情請看：下一頁；食物及衞生局今（16日）將其在港居住的薄扶林華富邨華珍樓及相鄰的華康樓，納入強制檢測公告，在6月3日至6月16日期間逗留過超過兩小時的人士，需要在6月19日或之前接受強制檢測。

另外，因應早前3宗涉及變異病毒株N501Y的本地個案，食衞局要求指定期間曾身處12個指明地方的人士，須於6月19日或之前再次進行檢測，相關地點如下：

  • 灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1C展覽廳第27屆香港國際教育展
  • 旺角通菜街187號地下Little Boss
  • 屯門震寰路3號德榮工業大廈
  • 旺角通菜街162號地鋪敏華冰廳
  • 灣仔港灣道1號香港會展廣場商場地下Deutsche Schenker-Gruppe HK
  • 荃灣楊屋道8號如心廣場商場一期
  • 荃灣大河道98號如心廣場商場二期
  • 荃灣大壩街75號地舖火山燒
  • 荃灣白田壩街45號南豐紗廠
  • 荃灣愉景新城商場
  • 荃灣荃新天地2期NAMCO
  • 荃灣如心廣場二期1樓122號舖饞•台式幸福食堂

食物及衞生局表示，受檢人士若在6月14日至6月16日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日會在下列地點增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務：

  • 薄扶林華富（一）邨華康廣場（6月17日至19日）
  • 荃灣美環街巴士站對面避車處（近愉景新城外的士站）（6月17日至18日）

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

相關文章

【新冠肺炎】消息：今日新增約2宗輸入個案　連續8天本地「零確診」
12:23 2021/06/15
【新冠肺炎】消息：今日新增約2宗輸入個案　連續8天本地「零確診」
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案　涉兩名印尼外傭其中一人檢出L452R
16:25 2021/06/15
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案　涉兩名印尼外傭其中一人檢出L452R
【新冠肺炎】38歲港婦惠州隔離期間檢出陽性　患者曾於今年2月本地確診
16:52 2021/06/15
【新冠肺炎】38歲港婦惠州隔離期間檢出陽性　患者曾於今年2月本地確診
【新冠肺炎】曾留醫深切治療部康復者形容如死裡逃生　籲市民接種疫苗：冀不要再有新冠病人
今日 00:00
【新冠肺炎】曾留醫深切治療部康復者形容如死裡逃生　籲市民接種疫苗：冀不要再有新冠病人
【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會
今日 12:31
【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會
【新冠肺炎】今日新增1宗斯里蘭卡抵港確診個案　本港連續9天本地零感染
今日 15:25
【新冠肺炎】今日新增1宗斯里蘭卡抵港確診個案　本港連續9天本地零感染

你可能感興趣

【新冠肺炎】消息：今日新增約2宗輸入個案　連續8天本地「零確診」
12:23 2021/06/15
【新冠肺炎】消息：今日新增約2宗輸入個案　連續8天本地「零確診」
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案　涉兩名印尼外傭其中一人檢出L452R
16:25 2021/06/15
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案　涉兩名印尼外傭其中一人檢出L452R
【新冠肺炎】38歲港婦惠州隔離期間檢出陽性　患者曾於今年2月本地確診
16:52 2021/06/15
【新冠肺炎】38歲港婦惠州隔離期間檢出陽性　患者曾於今年2月本地確診
南豐紗廠 香港會議展覽中心 食譜 門票 華富邨 經濟 旺角 薄扶林 食物及衞生局 灣仔

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶