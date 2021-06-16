【強制檢測】14個指明地方被納入強制檢測公告　薄扶林華富邨華珍樓及華康樓上榜

▲ 食物及衞生局今（16日）將其在港居住的薄扶林華富邨華珍樓及相鄰的華康樓，納入強制檢測公告（林宇翔攝）

衞生防護中心表示，昨晚（15日）獲澳門衞生當局通報一宗懷疑復陽個案，涉及一名18歲染疫港男，詳情請看：下一頁；食物及衞生局今（16日）將其在港居住的薄扶林華富邨華珍樓及相鄰的華康樓，納入強制檢測公告，在6月3日至6月16日期間逗留過超過兩小時的人士，需要在6月19日或之前接受強制檢測。

另外，因應早前3宗涉及變異病毒株N501Y的本地個案，食衞局要求指定期間曾身處12個指明地方的人士，須於6月19日或之前再次進行檢測，相關地點如下：

灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1C展覽廳第27屆香港國際教育展

旺角通菜街187號地下Little Boss

屯門震寰路3號德榮工業大廈

旺角通菜街162號地鋪敏華冰廳

灣仔港灣道1號香港會展廣場商場地下Deutsche Schenker-Gruppe HK

荃灣楊屋道8號如心廣場商場一期

荃灣大河道98號如心廣場商場二期

荃灣大壩街75號地舖火山燒

荃灣白田壩街45號南豐紗廠

荃灣愉景新城商場

荃灣荃新天地2期NAMCO

荃灣如心廣場二期1樓122號舖饞•台式幸福食堂

食物及衞生局表示，受檢人士若在6月14日至6月16日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日會在下列地點增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務：

薄扶林華富（一）邨華康廣場（6月17日至19日）

荃灣美環街巴士站對面避車處（近愉景新城外的士站）（6月17日至18日）

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責任編輯：鄧凱文