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【東京奧運】劍擊新教練顛覆體能訓練認知　張家朗劍指男花團體賽前四

社會 13:26 2021/06/17

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張家朗指，今屆奧運有隊友的相伴，更有信心在團體賽爭牌。（陳靜儀攝）

香港劍擊隊歷史性將派出4男4女出戰東京奧運，半年前更新聘意大利籍新體能教練Marurizio，為港隊注入一股新動力。即將第二次征奧、有「少年劍神」之稱的張家朗更笑言「新教練顛覆了我對體能訓練的認知」，加上今次有隊友的相伴，更有信心在團體賽爭牌。

現時世界排名第19名的家朗，在去屆里約奧運男花個人16強止步。他直言，經歷5年的磨練，心態亦變得更成熟，

以前打劍時比較小朋友，好衝動，但現時打劍會多想不同事物，不會再單純覺得對手大過我，體能實好啲。

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家朗又指，今屆可以參加團體賽，有隊友的相伴，加上過往國際賽曾獲佳績，故定下目標打入前四名；至於個人賽則不會給予自己太大壓力。

港隊半年前聘請意大利籍新體能教練Marurizio，家朗明言新教練顛覆他對體能訓練的認知，

以前不覺得自己有體能上的問題，但練完後覺得自己集中力有提升，雖然沒有國際賽機會，但體能提升畀我哋更大信心。

有「重劍天后」之稱的江旻憓，亦會代表女子重劍出戰個人及團體賽，詳盡訪問，即睇：【下一頁】

男子花劍隊過去一年甚少參與國際賽，唯一一次是在今年3月多哈出戰花劍大獎賽，而家朗則於16強止步。很多人可能以為輸了比賽代表未準備奧運，不過對他而言，該比賽是以全新的心態去作賽，視作為訓練的一部分，

有時比賽打唔夠放，綁手綁腳，打得唔夠癲，但將比賽視為訓練，可以想做咩就做咩，心態終於找到一個平衡去比賽。

家朗又坦言，延後一年比賽是一件好事，因去年心態和技術仍處於調整期，未準備好作賽，但剛好有一年時間沉澱，終有信心準備去出戰。他說：

在世界級水平沒有太多新技術學到，只有大家臨場處理、心態的不同，故注重如何最好的狀態去準備比賽，例如比賽前一日會聽下音樂、食下鍾意的食物、打下機，藉此放鬆自己。

香港劍擊隊參賽人選：

男子花劍

  • 張家朗（個人及團體賽）
  • 張小倫（個人及團體賽）
  • 蔡俊彥（個人及團體賽）
  • 吳諾弘（團體賽）

女子重劍

  • 江旻憓（個人及團體賽）
  • 佘繕妡（個人及團體賽）
  • 連翊希（個人及團體賽）
  • 朱嘉望（團體賽）

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記者：陳子謙

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