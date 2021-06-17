【東京奧運】劍擊新教練顛覆體能訓練認知　張家朗劍指男花團體賽前四

▲ 張家朗指，今屆奧運有隊友的相伴，更有信心在團體賽爭牌。（陳靜儀攝）

香港劍擊隊歷史性將派出4男4女出戰東京奧運，半年前更新聘意大利籍新體能教練Marurizio，為港隊注入一股新動力。即將第二次征奧、有「少年劍神」之稱的張家朗更笑言「新教練顛覆了我對體能訓練的認知」，加上今次有隊友的相伴，更有信心在團體賽爭牌。

現時世界排名第19名的家朗，在去屆里約奧運男花個人16強止步。他直言，經歷5年的磨練，心態亦變得更成熟，

以前打劍時比較小朋友，好衝動，但現時打劍會多想不同事物，不會再單純覺得對手大過我，體能實好啲。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

家朗又指，今屆可以參加團體賽，有隊友的相伴，加上過往國際賽曾獲佳績，故定下目標打入前四名；至於個人賽則不會給予自己太大壓力。

港隊半年前聘請意大利籍新體能教練Marurizio，家朗明言新教練顛覆他對體能訓練的認知，

以前不覺得自己有體能上的問題，但練完後覺得自己集中力有提升，雖然沒有國際賽機會，但體能提升畀我哋更大信心。

有「重劍天后」之稱的江旻憓，亦會代表女子重劍出戰個人及團體賽，詳盡訪問，即睇：【下一頁】

男子花劍隊過去一年甚少參與國際賽，唯一一次是在今年3月多哈出戰花劍大獎賽，而家朗則於16強止步。很多人可能以為輸了比賽代表未準備奧運，不過對他而言，該比賽是以全新的心態去作賽，視作為訓練的一部分，

有時比賽打唔夠放，綁手綁腳，打得唔夠癲，但將比賽視為訓練，可以想做咩就做咩，心態終於找到一個平衡去比賽。

家朗又坦言，延後一年比賽是一件好事，因去年心態和技術仍處於調整期，未準備好作賽，但剛好有一年時間沉澱，終有信心準備去出戰。他說：

在世界級水平沒有太多新技術學到，只有大家臨場處理、心態的不同，故注重如何最好的狀態去準備比賽，例如比賽前一日會聽下音樂、食下鍾意的食物、打下機，藉此放鬆自己。

香港劍擊隊參賽人選：

男子花劍

張家朗（個人及團體賽）

張小倫（個人及團體賽）

蔡俊彥（個人及團體賽）

吳諾弘（團體賽）

女子重劍

江旻憓（個人及團體賽）

佘繕妡（個人及團體賽）

連翊希（個人及團體賽）

朱嘉望（團體賽）

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙