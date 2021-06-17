【國安法】警方國安處拘捕5名《壹傳媒》公司董事　涉嫌違反《香港國安法》

▲ 警務處國家安全處執行《香港國安法》手令搜查壹傳媒。（資料圖片）

消息指，警方今晨到《蘋果日報》總編輯羅偉光的寓所搜查。其後，警方就事件發稿，指警務處國家安全處今早（17日）拘捕五名公司董事，涉嫌違反《香港國安法》。5人包括4男1女，年齡介乎47至63歲。他們涉嫌違反國安法第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。警方亦曾到被捕人的住所進行搜查。5人現被扣留調查。

另外，警務處國家安全處今早亦執行由法院根據國安法第43（一）條及實施細則附表一發出的法庭手令，搜查一間位於將軍澳的傳媒機構，搜查令授予警方搜查包括新聞材料的權力。警方指其行動目的是為一宗涉嫌違反國安法的案件進行搜證，搜查行動仍在進行中。

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責任編輯：郭詩詩