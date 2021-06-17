【一笑渡凡間大結局劇透】第20集劇情預告 修緣放下情緣離開蘇柔 娛樂 10:06 2021/06/17 分享： 熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康 ▲ 《一笑渡凡間》 由蕭正楠、湯洛雯、沈震軒、簡淑兒、陳秀珠、張達倫、蔣家旻等主演劇集《一笑渡凡間》，第19集講到修緣對上天的修煉有所頓悟，與大鵬鳥進行決戰…… 第20集（18/6） 蘇柔對修緣窮追不捨，卻被狠心撇下，痛心不已。 修緣在茶樓普渡眾生，助鄉民消除魔性。 蘇柔悲嘆修緣離棄她，訴說未能放下與修緣的感情，修緣不以為然。 修緣再遇志朋，二人慨嘆兄弟情誼。 蘇柔對修緣的冷淡感傷心，向上天哭求，希望修緣回到她身邊；及後，修緣突然出現…… 《一笑渡凡間》第19集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【一笑渡凡間】湯洛雯從不心急爭第一 靚湯入行9年首當女主角：適合的進度 16:07 2021/06/09 【一笑渡凡間】湯洛雯從不心急爭第一 靚湯入行9年首當女主角：適合的進度 【一笑渡凡間】首演癱瘓角色難忘動作戲 利穎怡曾歷無工開學懂知足常樂 18:51 2021/06/08 【一笑渡凡間】首演癱瘓角色難忘動作戲 利穎怡曾歷無工開學懂知足常樂 【日日媽媽聲】受陳榮峻鼓勵放膽譜黃昏戀 63歲魯振順婚後有意生B 14:02 2021/06/13 【日日媽媽聲】受陳榮峻鼓勵放膽譜黃昏戀 63歲魯振順婚後有意生B 你可能感興趣 【一笑渡凡間】湯洛雯從不心急爭第一 靚湯入行9年首當女主角：適合的進度 16:07 2021/06/09 【一笑渡凡間】湯洛雯從不心急爭第一 靚湯入行9年首當女主角：適合的進度 【一笑渡凡間】首演癱瘓角色難忘動作戲 利穎怡曾歷無工開學懂知足常樂 18:51 2021/06/08 【一笑渡凡間】首演癱瘓角色難忘動作戲 利穎怡曾歷無工開學懂知足常樂 【日日媽媽聲】受陳榮峻鼓勵放膽譜黃昏戀 63歲魯振順婚後有意生B 14:02 2021/06/13 【日日媽媽聲】受陳榮峻鼓勵放膽譜黃昏戀 63歲魯振順婚後有意生B 一笑渡凡間 電視劇 TVB