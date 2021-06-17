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【一笑渡凡間大結局劇透】第20集劇情預告　修緣放下情緣離開蘇柔

娛樂 10:06 2021/06/17

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《一笑渡凡間》

由蕭正楠、湯洛雯、沈震軒、簡淑兒、陳秀珠、張達倫、蔣家旻等主演劇集《一笑渡凡間》，第19集講到修緣對上天的修煉有所頓悟，與大鵬鳥進行決戰……


第20集（18/6）

蘇柔對修緣窮追不捨，卻被狠心撇下，痛心不已。

修緣在茶樓普渡眾生，助鄉民消除魔性。

蘇柔悲嘆修緣離棄她，訴說未能放下與修緣的感情，修緣不以為然。

修緣再遇志朋，二人慨嘆兄弟情誼。

蘇柔對修緣的冷淡感傷心，向上天哭求，希望修緣回到她身邊；及後，修緣突然出現……

《一笑渡凡間》第19集劇情 上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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