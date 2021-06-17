【患癌尋親】29歲肝癌女怕抱憾離世公開尋親　父親節前殘疾生父相認淚訴苦衷

▲ 潘麗芳在得悉患上末期肝癌後公開尋親，近日生父主動聯絡。

當生命快將走到盡頭，都希望完成心願，免得帶著遺憾離世。廣東一名29歲女子懷孕數個月後腹痛難忍，檢查發現患上末期肝癌，自小被領養的她，迫切地希望找到自己的親生父母，於是公開尋親。就在父親節前，其56歲的生父終與女兒相認，並道出父女分開的背後苦衷。

29歲的潘麗芬，出生一個月就被親生父母送到廣東惠州龍門縣一戶人家，她在養父母的照顧下長大成人。今年初，她懷孕5個月卻出現劇烈腹痛，到醫院檢查發現已是末期肝癌，無奈只好引產。

由於擔心自己不久於人世，她迫切地希望見到親生父母。而其養父母也表示，女兒已經過兩次化療，但有機會需要進行移植手術，也許與她有血緣關係的親人可以提供幫助。

生父道出苦衷

潘麗芳在4月底透過公益尋親組織「寶貝回家」公開尋親，並通過中間人打聽父母的背景。直至6月11日，潘麗芳的生父李春生，偶然經朋友轉發看到報道後，主動聯絡記者，在看過李春生照片後，潘麗芳的養父母也確認其身份。

據了解，李春生是湖南人，30年前與妻子曾在惠州一個煤礦打工，期間生下了兩名女兒，包括大女潘麗芳。由於兩人在故鄉已有兩名女兒，無力再撫養兩名年幼孩子的他們，就把兩女送到當地兩戶人家撫養，並約定18歲以後再來看她們。

然而，李春生有一次在煤礦工作時，被重物砸中背部中樞神經，導致下半身知覺全失，只能在輪椅上度日，在拿到賠償後回到故鄉做小生意維生。

李春生強調，自己一直掛念著被送養的女兒，對她們心中有愧，一直希望自己經濟好一點再去找女兒，但因行動不便，加上家中有兩名女兒和後來出生的兒子，生活重擔壓在妻子身上，妻子除了照顧孩子，還要照顧他。

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女兒怨恨釋然

去年，他因為身體惡化需要進行截肢手術，更不敢再找女兒，怕成為負累，但看到報道後，他不想再拖。

無論女兒要甚麼，我都願意捐給她。

尋親組織義工正協助李春生和潘麗芳抽血進行DNA測試，確定雙方關係後再安排他們見面。目前潘麗芳已完成第5次化療，當她看到生父錄影片段，見到父親戴著老花眼鏡，抿著下嘴唇，她哭起來，

看到父親，聽他講這麼多年的經歷後，心中很多不解，甚至怨恨都釋然了。

她又指，自己的病情仍不明朗，現時已花費了近20萬人民幣醫療費，同時也借了不少錢，她不知道自己能撐多久，但即將能見到親生父母，也算完成了一個心願。

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責任編輯：王明芳