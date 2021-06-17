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【聲夢傳奇】冼靖峰+詹天文開Live放閃　Archie與Windy撐檯腳食飯

娛樂 11:13 2021/06/17

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《聲夢傳奇》冼靖峰、詹天文開Live放閃，被爆撻著成節目首對情侶？

TVB節目《星夢傳奇》剛被淘汰的詹天文（Windy），最近傳出與同隊的成員冼靖峰（Archie）拍拖，二人日前開Live「放閃」，雖然沒公開戀情，但當中的默契已經曖昧滿瀉。

身為《星夢傳奇》導師的泳兒上載節目花絮照時，更間接「出賣」Windy與Archie的甜蜜時刻。

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只得15歲的Windy近日忙於溫習考試。（instagram圖片）

Windy與Archie打情罵俏

現年15歲的Windy於上周六（6月12日）播出的節目中被淘汰，但離開節目後與隊員仍然保持友好關係。前日與Windy同屬紅隊的成員Archie結束歌唱訓練後，搭車回家期間，邀請近日忙於溫習應付考試的Windy進行直播。

Archie一開直播，還未邀請Windy進場前，已經不停被網民追問：「Where's Windy？」直到Windy加入後，二人又不斷公開打情罵俏，Archie表現出非常了解Windy，例如知道對方的考試日程、她的近視度數等等。

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23歲的Archie。（instagram圖片）

有網民忍不住留言指二人隔空「放閃」，Archie扯開話題，指著身後的街燈唱出他曾在《聲夢傳奇》中獻唱作賽的《黑夜不再來》：「如果將街燈的光線代表真愛」

其後又順著網民的留言，趁機大讚Windy皮膚好。

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早前眾人一同為Archie慶祝生日。（instagram圖片）

Archie與Windy撐檯腳

整個直播過程中，Archie都不斷逗笑Windy，令近日埋頭溫習的她放鬆一下。

直播的後段二人亦有邀請其他《聲夢傳奇》的學員包括炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）和張馳豪（Aska）等加入，不過氣氛與之前只得二人的甜蜜氛圍相差甚遠。

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一個耳筒兩份聽。（instagram圖片）

其實在開Live之前，曾經有網民爆料指撞過年齡相差8年的Archie與Windy拍拖撐檯腳食飯。

而導師泳兒日前分享節目花絮照片時，見到Archie與Windy在其身後一個耳筒兩份聽，完全搶去網民視線。

【聲夢傳奇】何晉樂由阿倫教路再戰炎明熹 詹天文出局Yumi姚焯菲痛哭【有片】

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同場加映：康子妮專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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