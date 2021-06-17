【香港小姐2021】「東涌羅浩楷」拍片答謝支持者　林作抱不平：仙氣點同佛氣比

▲ 被指是佛祖Mix羅浩楷的港姐參選人Kirsten未能進入複賽。

TVB舉辦的2021年香港小姐競選，昨日（16日）公布複選入圍名單，不少大熱靚女「翻版吳謹言」王嫿嫿、「翻版于淼」Angel，及「翻版方媛」KOL陳聖瑜（Yvette）等都成功入圍，爭入決賽席位。

不過，自登場起已受關注及話題熱度極高的「東涌羅浩楷」霍韻璇（Kirsten）就無緣進入複選，令觀眾們大失所望。

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▲ Kirsten拍片答謝粉絲的支持。（截圖）

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林作不忿Kirsten未能入複選

早前，作為Kirsten提名人的林作在社交平台發帖指：「霍小姐成功打入第二輪！全港市民！我地一齊集氣推爆佢成為今屆冠軍」令一眾網民都以為是Kirsten成功入圍。

但後來林作稱，他所指的「霍小姐」是由林母提名的佳麗霍穎璇（Bronte）。

▲ Kirsten的提名人林作為對方抱不平。（Instagram圖片）

Kirsten昨晚就在社交平台拍片答謝粉絲支持：「多謝大家的鼓勵與支持」。而作為提名人的林作就為對方抱不平：「各位評評理！我有咩理由入唔到第二輪？仙氣又點同佛氣比？我依家感覺好似好冷靜，其實內心佛都有火！」

網民看過影片後就大讚Kirsten：「其實真係幾温文爾雅」，又指若她成功減肥及轉髮型也會是一位靚女。

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Kirsten熱愛音樂

而在Kirsten的個人IG不乏她的日常生活照，也有童年照、學生照及不同造型照等，網民都指其實真的不錯，只是港姐初選當日的髮型累事。

外表似足混血兒的Kirsten天生曲髮，樣子可愛。她亦非常喜愛音樂，並於IG自我介紹內自稱「音樂家」。

▲ 網民指Kirsten的五官不錯。（Instagram圖片）

另外她亦於YouTube開設名為Lenar Bata的個人頻道，只見她拍攝不少短片大騷歌技，其中兩首作品名為《My Baby》 和《One Glass》，另外更為《kiss me》花心思製作MV，MV於東涌某屋苑外的天橋取景拍攝，只見Kirsten於屋苑內漫步，營造意境。

同場加映：鍾志光訪問