【學會欣賞】心急媽媽遇上128kps慢速爸爸 港媽從溝通學會欣賞丈夫：他有份維持家庭

▲ Michelle與Elvis互補不足。

馬舜潁(Michelle)與丈夫Elvis育有兩名孩子，大女兒今年5歲，小兒子今年3歲。Michelle與Elvis的個性南轅北轍，Michelle率直熱情、急性子，Elvis則為人冷靜，愛思考少說話。Michelle笑言Elvis與她好比不同的網速，自己是5G，而Elvis卻是128kps，恰巧Elvis姓萬，Michelle有時也會取笑他是「慢先生」。早在拍拖階段，兩人已意識到彼此的性格差別，及至結婚及誕下孩子後，更見兩人處事作風迥異。

學習慢下來及欣賞丈夫

急性子的Michelle一心只想儘快完成事情，若未如預期速度般完成，就會失去耐性，甚至忍不住發脾氣；相反，Elvis會較在意一起經歷的過程，遇事時會先思考，想好處理步驟才行動。最近一件事就反映了二人的不同，「女兒因為鼻敏感經常流鼻涕，我見到後就會十分著急，然後拿紙巾抹掉便算。

可是，Elvis卻十分有耐性的教她怎樣按著鼻孔、怎樣用力才可擤鼻涕。」Michelle說。整個過程維持了兩星期多，Michelle從中有一個體會：

他令我知道讓孩子學會擤鼻涕及解決問題也很重要，而我就只著眼於要處理掉鼻涕，結果少了一起經歷的過程，也可能令孩子失去學習機會。

自誕下孩子後，Michelle與Elvis更著意在快與慢之中取得平衡，因為他們深信唯有兩人合作，才可以一起成就子女，而這就是他們當初建立家庭的信念。對心急的Michelle而言，要訣是要冷靜自己、放下自己，以及多欣賞丈夫：

特別在女兒還是新生嬰兒時，Elvis照顧她會有點不熟習，我看到自然會有想出聲糾正的衝動；不過，我會容讓自己冷靜20秒，先看清楚他在處理甚麼。其實他只是慢，需要時間想好步驟，並不是不願意或是不知道怎樣照顧女兒。 我學會欣賞他經過深思熟慮才行動，我比較粗枝大葉，而他則較為精細，後來甚至覺得這是我需要效法的地方。畢竟，大家性格一凹一凸，可互補長短處，才能把最好的帶給孩子。

溝通要訣：切記冷靜

然而，那並非一蹴而就，過程中兩人需要不斷溝通與磨合。遇上意見不合時， 兩人甚少對罵，常見的是Michelle連珠炮發，向Elvis炮轟想法，向來寡言的Elvis就默不作聲。Michelle坦言丈夫的沉默往往會令她更生氣，每當她想再炮轟Elvis時，她就想起早前從丈夫身上學習到的冷靜特質：

我會先冷靜自己情緒，之後再找機會與他談。當人處於混亂狀態，很易失控，說一些不該說的話，而說話是不能收回的，會造成無法彌補的傷害。再加上現在有了小孩，若他們聽到那些話，更有機會記在心中，影響他們成長。

尊重與肯定丈夫的爸爸角色

在傾談過程中，Michelle發現丈夫沉默不回應原來為了保護她，同樣恐怕會說出一些傷害她的說話，於是Michelle鼓勵以及肯定他在家中的重要性，從中慢慢引導Elvis說出想法，「這也是我需要學習之處：慢下來，耐心聆聽丈夫的想法，從中讓他感受到受尊重及重視。」Michelle說。

尊重丈夫不只是維繫婚姻的要素，對孩子成長更起著關鍵作用。坊間流行一種說法，認為父母之間要分別扮演好人與醜人，才是最好的教養方式，不過Michelle並不認同。她認為父母有不同性格特質、角色及功能，作為媽媽需要讓孩子明白爸爸在家中的重要性，而非用貶抑的方式去抬高自己，更重要是二人合作。

「我曾獨自帶兩位孩子到主題公園玩，別人會認為我很厲害，不過我不會這樣想。雖然Elvis需要上班而沒有出現，但是我會告訴子女，正正在於爸爸上班賺錢，我們才可以去玩，從中肯定Elvis的家庭角色，他也有份一起維持家庭。」Michelle說。

Michelle與Elvis兩人一快一慢，或許曾有不協調的階段，不過在努力下他們終能尋到合適的步伐。現在Michelle很享受自己的「慢太太」身份，細心欣賞及發掘丈夫及子女的特質。Michelle與Elvis的情況就有如譜寫交響樂曲，當中有快版及慢版，兩者配合得宜，就能譜出一首優美而和諧的樂曲；現在，這首樂曲已在Michelle與Elvis的家奏起了。

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