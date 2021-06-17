【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會

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本港至昨日已連續9日本地零感染，消息指，今日（17日）沒有新增源頭不明個案，換言之本地零確診踏入第10天，下午不設疫情記者會。

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昨日（16日）僅增一宗輸入個案，涉一名45歲男船員，前日從斯里蘭卡抵港，但沒有落船，亦無病徵，檢出帶變種病毒N501Y，患者現已離港。連同昨日，本港已連續9天未有錄本地感染個案，同日錄少於5宗初步確診。

政府為接種2019冠狀病毒病疫苗後出現的嚴重異常事件設立的保障基金，為在接種新冠疫苗後出現非預期的嚴重異常事件的合資格人士提供財政援助。截至2021年6月10日，保障基金共接獲74宗的申請，獲批保障金的3宗個案，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療及貝爾面癱個案，合共發放的保障基金總額45萬元。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩