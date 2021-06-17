  • 33°C
香港時間 : 2021617日 (週四) 13:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會

社會 13:00 2021/06/17

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

（資料圖片）

本港至昨日已連續9日本地零感染，消息指，今日（17日）沒有新增源頭不明個案，換言之本地零確診踏入第10天，下午不設疫情記者會。

最新29間疫苗接種中心分布：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

昨日（16日）僅增一宗輸入個案，涉一名45歲男船員，前日從斯里蘭卡抵港，但沒有落船，亦無病徵，檢出帶變種病毒N501Y，患者現已離港。連同昨日，本港已連續9天未有錄本地感染個案，同日錄少於5宗初步確診。

政府為接種2019冠狀病毒病疫苗後出現的嚴重異常事件設立的保障基金，為在接種新冠疫苗後出現非預期的嚴重異常事件的合資格人士提供財政援助。截至2021年6月10日，保障基金共接獲74宗的申請，獲批保障金的3宗個案，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療及貝爾面癱個案，合共發放的保障基金總額45萬元。詳情即看：【下一頁】

同場加映，年輕老師失聲揭聲帶長繭，專家指熱敷按摩頸部助聲帶放鬆：

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【新冠疫苗】12至15歲本周開始接種復必泰　首日錄一名13歲女童接種後送院個案
19:49 2021/06/16
【新冠疫苗】12至15歲本周開始接種復必泰　首日錄一名13歲女童接種後送院個案
【港大研究】袁國勇團隊解開新冠病毒致細胞凋亡加劇病情關鍵　助開發新抗病毒治療
今日 02:00
【港大研究】袁國勇團隊解開新冠病毒致細胞凋亡加劇病情關鍵　助開發新抗病毒治療
【強制檢測】14個指明地方被納入強制檢測公告　薄扶林華富邨華珍樓及華康樓上榜
23:04 2021/06/16
【強制檢測】14個指明地方被納入強制檢測公告　薄扶林華富邨華珍樓及華康樓上榜

你可能感興趣

【新冠疫苗】12至15歲本周開始接種復必泰　首日錄一名13歲女童接種後送院個案
19:49 2021/06/16
【新冠疫苗】12至15歲本周開始接種復必泰　首日錄一名13歲女童接種後送院個案
【港大研究】袁國勇團隊解開新冠病毒致細胞凋亡加劇病情關鍵　助開發新抗病毒治療
今日 02:00
【港大研究】袁國勇團隊解開新冠病毒致細胞凋亡加劇病情關鍵　助開發新抗病毒治療
【強制檢測】14個指明地方被納入強制檢測公告　薄扶林華富邨華珍樓及華康樓上榜
23:04 2021/06/16
【強制檢測】14個指明地方被納入強制檢測公告　薄扶林華富邨華珍樓及華康樓上榜
疫苗 過敏 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 冠狀病毒 疫情 治療 門票 肺炎

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶